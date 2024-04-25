Курс рубля в четверг продолжил восходящую динамику последних дней

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань подешевели на Московской бирже по итогам торгов в четверг, в ходе торгов все три валюты обновили минимальные значения марта - начала апреля. Рубль укрепился к бивалютной корзине, продолжив восходящую динамику последних дней благодаря спросу на рублевую ликвидность перед предстоящими налоговыми выплатами за март и первый квартал.

Курс доллара США составил 91,94 руб./$1 в 19:00, что на 30,75 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Доллар опустился ниже 92 руб. впервые с 3 апреля. Евро к этому времени стоил 98,66 руб./EUR1, подешевев на 9,5 копейки. Ранее евро опускался до 98,25 руб. впервые с 6 марта. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 21,19 копейки, до 94,96 руб. Курс китайского юаня опустился на 2,25 копейки - до 12,65 руб. Ранее юань снижался до 12,6453 руб. впервые с 29 марта.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно повысился в основных валютных парах по итогам торгов четверга на фоне подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам за март и первый квартал. Перечисление налогов в бюджет должно произойти сразу после длительных майских праздничных выходных. В связи с тем, что 28 апреля выходной день, Федеральная налоговая служба перенесла на 2 мая уплату НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ. Кроме того, участники рынка готовятся к заседанию Банка России по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, 26 апреля, и анализируют свежие новости относительно перспектив продления норм об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами, введенных президентским указом в минувшем октябре.

Требование об обязательной продаже валютной выручки, как ожидается, будет продлено сразу на год, до конца апреля 2025 года, сообщили "Интерфаксу" источники, близкие к финансово-экономическому блоку правительства. Соответствующее принципиальное решение, по данным одного из собеседников агентства, уже согласовано и принято. Изначально предполагалось, что требование, истекающее в апреле, может быть продлено до конца года. Параметры и подробный перечень компаний из действующего указа не раскрывались. Сообщалось лишь, что документ распространяется на 43 группы компаний. Сейчас эти меры действуют до 30 апреля 2024 года.

В соответствии с утвержденным правительством порядком, начиная с 16 октября 2023 г., в течение 60 дней с момента получения средств попавшие в перечень компании обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валютной выручки (но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).

Предполагается, что нормативы продажи валютной выручки при продлении сохранятся, сообщали ранее "Ведомости" со ссылкой на источники.

Динамика инфляции в РФ демонстрирует позитивные тенденции, но к вопросу снижения ключевой ставки нужно подходить аккуратно, считает президент Владимир Путин. "Мы видим тенденции (в инфляции - ИФ), тенденции положительные - в сторону снижения. Надеюсь, соответствующая реакция будет у регулятора. Посмотрим. Во всяком случае, сегодня удается балансировать: и поддерживать объем кредитования экономики, и бороться с инфляцией. Пока все удается это делать", - заявил Путин на съезде РСПП в четверг.

Он отметил, что, по мнению руководства ЦБ, инфляционные риски еще сохраняются. "Мы видим, и Центральный банк видит, конечно, эти тенденции, направленные на снижение инфляции, хотя риски еще существуют, поэтому они ее (ставку - ИФ) и держат", - подчеркнул президент. Он также предостерег от преждевременного смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) во избежание ускорения инфляции. "...Здесь нужно быть очень аккуратными, так регулятор и действует. Но тенденцию все видят, и специалисты ЦБ тоже это видят и, конечно, безусловно, и я думаю, будут учитывать", - подчеркнул президент.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 26 апреля. Оно будет опорным, будет сопровождаться публикацией среднесрочного макроэкономического прогноза. Аналитики единогласно ждут сохранения ставки на уровне 16%.

Комментарии аналитиков

Как рассказал "Интерфаксу" главный аналитик ПСБ Денис Попов, в четверг укрепление рубля продолжилось, хотя темпы его замедлились; к концу дня доллар торговался в районе 92 руб., а юань чуть ниже 12,7 руб. "Объемы торгов в юаневой секции умеренно выросли в последние дни при отсутствии выраженной динамики в долларовом сегменте рынка. Ужесточение сигналов ЦБ относительно перспектив ДКП, которое возможно завтра, способно поддержать тренд к укреплению рубля. Кроме того, судя по динамике объемов торгов, экспортеры еще не завершили подготовку к уплате налогов (2 мая). Похоже, консолидация котировок еще не назрела. Допускаем движение курса к 91 руб. за доллар в ближайшие дни", - говорит Попов.

"В четверг, 25 апреля, российский рубль остался в сильной позиции. Сильную поддержку рублю оказывает активность компаний-экспортеров внутри проходящего в России налогового периода. Внутренние новости тоже становятся опорой. На съезде РСПП президент РФ В.Путин отметил, что следует зафиксировать на длительный срок обновленные налоговые условия. Нагрузку на налогоплательщиков стоит распределить более справедливо. По словам главы Минфина А.Силуанова, детальное обсуждение этого запланировано на середину мая", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть

Цены на нефть начали снижаться вечером в четверг после публикации данных о худшем, чем ожидалось, росте американской экономики в первом квартале.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени подешевели на 0,12%, до $87,88 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,36%, до $82,5 за баррель.

Экономика США в первом квартале увеличилась на 1,6% в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете министерства торговли страны, представившего предварительные данные. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,5%, согласно данным Trading Economics. Темпы роста ВВП существенно замедлились по сравнению с четвертым кварталом, когда они составили 3,4%.

Слабая динамика ухудшает прогнозы спроса на топливо в крупнейшей экономике мира.

Тем временем накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6,368 млн баррелей. Падение стало максимальным с января, причем сокращение запасов было зафиксировано впервые за пять недель.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 26 апреля на 37,44 копейки, до 92,1314 руб./$1, и уменьшил курс евро на 20,39 копейки, до 98,7079 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг понизился на 39,64 копейки по отношению к среде и составил 92,1084 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 36,68 копейки, до 92,1271 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 509,86 млн, из которых $488,315 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 021,545 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 20,38 копейки, до 98,7016 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 22,04 копейки, до 98,6842 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR970,919 млн, из которых EUR536,484 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR434,435 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 24 апреля упала на 13 базисных пунктов - до 15,6% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в четверг на 1 базисный пункт и составила 15,79% годовых, версия на 3 месяца, напротив, опустилась на 1 базисный пункт - до 16,03% годовых. Срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно среды на 2 базисных пункта, до 15,94% годовых.