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Требование об обязательной продаже валютной выручки могут продлить сразу на год

Требование об обязательной продаже валютной выручки могут продлить сразу на год
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Требование об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами, введенное президентским указом в минувшем октябре, как ожидается, будет продлено сразу на год, до конца апреля 2025 года, сообщили "Интерфаксу" источники, близкие к финансово-экономическому блоку правительства.

Соответствующее принципиальное решение, по данным одного из собеседников агентства, уже согласовано и принято.

Изначально предполагалось, что требование, истекающее в апреле, может быть продлено до конца года.

Параметры и подробный перечень компаний из действующего указа не раскрывались. Сообщалось лишь, что документ распространяется на 43 группы компаний. Сейчас эти меры действуют до 30 апреля 2024 года.

В соответствии с утвержденным правительством порядком, начиная с 16 октября 2023 года, в течение 60 дней с момента получения средств попавшие в перечень компании обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валютной выручки (но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).

Предполагается, что нормативы продажи валютной выручки при продлении сохранятся, сообщали ранее "Ведомости" со ссылкой на источники.

Правительство публично заявило о предложении продлить требование об обязательной продаже валютной выручки до конца 2024 года задолго до истечения срока действия прошлогоднего указа - еще в январе. Эти меры показали свою эффективность в стабилизации ситуации на валютном рынке, говорил тогда первый вице-премьер Андрей Белоусов. ЦБ РФ выступил против. "На текущий момент Банк России не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки", - заявлял регулятор.

Позицию о временном характере этой меры в марте подтвердила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Банк России считает, что эти операции не оказывают значимого влияния на динамику курса рубля.

Андрей Белоусов Банк России ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
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