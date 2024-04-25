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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Unilever неожиданно увеличил выручку в I квартале

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Unilever, один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, неожиданно нарастила выручку в первом квартале на 1,4%. Оборот компании в январе-марте составил 15 млрд евро.

Аналитики, чьи оценки приводятся на сайте самой компании, ожидали снижения выручки до 14,661 млрд евро.

Рост цен и объемов составил 2,2%, в обоих случаях превысив консенсус-прогноз (1,8% и 1,2% соответственно).

Unilever зафиксировала рост продаж во всех категориях производимой продукции. Выручка от продажи товаров для красоты и здоровья увеличилась на 3,1%, товаров личной гигиены - на 0,4%, товаров для дома - на 0,8%, продуктов питания - на 1,1%, в отдельном сегменте мороженого, который компания планирует выделить, - на 2,7%.

Размер промежуточных квартальных дивидендов не изменился и составил 0,4268 евро на акцию.

Unilever
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