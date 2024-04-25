Путин призвал аккуратно подходить к вопросу снижения ключевой ставки

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Динамика инфляции в РФ демонстрирует позитивные тенденции, но к вопросу снижения ключевой ставки нужно подходить аккуратно, чтобы не повторить опыт Турции, считает президент Владимир Путин.

"Мы видим тенденции (в инфляции - ИФ), тенденции положительные - в сторону снижения. Надеюсь, соответствующая реакция будет у регулятора. Посмотрим. Во всяком случае, сегодня удается балансировать: и поддерживать объем кредитования экономики, и бороться с инфляцией. Пока все удается это делать", - заявил Путин на проходящем в четверг в Москве съезде РСПП.

Он отметил, что, по мнению руководства ЦБ, инфляционные риски еще сохраняются.

"Мы видим, и Центральный банк видит, конечно, эти тенденции, направленные на снижение инфляции, хотя риски еще существуют, поэтому они ее (ставку - ИФ) и держат", - подчеркнул президент.

Он предостерег от преждевременного смягчения денежно-кредитной политики во избежание ускорения инфляции.

"Наверное, если пойти по другому пути, то может возникнуть ситуация, как в некоторых соседних странах, где инфляция - двузначные величины и держится, несмотря на то что ключевая ставка увеличена там в разы. Они порог какой-то перешли и теперь не могут справиться. Понимаете, кого я имею в виду, наших друзей в Турции, например. Не получается пока (снизить инфляцию экстремально высокой ставкой - ИФ)", - отметил Путин.

"Поэтому здесь нужно быть очень аккуратными, так регулятор и действует. Но тенденцию все видят, и специалисты ЦБ тоже это видят и, конечно, безусловно, и я думаю, будут учитывать", - подчеркнул президент.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 26 апреля. Оно будет опорным, то есть пресс-релиз будет сопровождаться публикацией среднесрочного макроэкономического прогноза.

Аналитики единогласно ждут сохранения ставки на уровне 16%.