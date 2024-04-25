Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Путин призвал аккуратно подходить к вопросу снижения ключевой ставки

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Динамика инфляции в РФ демонстрирует позитивные тенденции, но к вопросу снижения ключевой ставки нужно подходить аккуратно, чтобы не повторить опыт Турции, считает президент Владимир Путин.

"Мы видим тенденции (в инфляции - ИФ), тенденции положительные - в сторону снижения. Надеюсь, соответствующая реакция будет у регулятора. Посмотрим. Во всяком случае, сегодня удается балансировать: и поддерживать объем кредитования экономики, и бороться с инфляцией. Пока все удается это делать", - заявил Путин на проходящем в четверг в Москве съезде РСПП.

Он отметил, что, по мнению руководства ЦБ, инфляционные риски еще сохраняются.

"Мы видим, и Центральный банк видит, конечно, эти тенденции, направленные на снижение инфляции, хотя риски еще существуют, поэтому они ее (ставку - ИФ) и держат", - подчеркнул президент.

Он предостерег от преждевременного смягчения денежно-кредитной политики во избежание ускорения инфляции.

"Наверное, если пойти по другому пути, то может возникнуть ситуация, как в некоторых соседних странах, где инфляция - двузначные величины и держится, несмотря на то что ключевая ставка увеличена там в разы. Они порог какой-то перешли и теперь не могут справиться. Понимаете, кого я имею в виду, наших друзей в Турции, например. Не получается пока (снизить инфляцию экстремально высокой ставкой - ИФ)", - отметил Путин.

"Поэтому здесь нужно быть очень аккуратными, так регулятор и действует. Но тенденцию все видят, и специалисты ЦБ тоже это видят и, конечно, безусловно, и я думаю, будут учитывать", - подчеркнул президент.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 26 апреля. Оно будет опорным, то есть пресс-релиз будет сопровождаться публикацией среднесрочного макроэкономического прогноза.

Аналитики единогласно ждут сохранения ставки на уровне 16%.

Владимир Путин РСПП ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

WSJ сообщила, что Anglo American рассматривает возможность продать De Beers

WSJ сообщила, что Anglo American рассматривает возможность продать De Beers

Путин призвал ввести на долгий срок обсуждаемые налоговые изменения

Курс доллара опустился ниже 92 рублей впервые с 3 апреля

Toyota за финансовый год продала рекордное число автомобилей

Toyota за финансовый год продала рекордное число автомобилей

Приостановлены корпоративные права кипрской Zimber в "Аршановском разрезе"

Требование об обязательной продаже валютной выручки могут продлить сразу на год

Требование об обязательной продаже валютной выручки могут продлить сразу на год

"КАМАЗ" заявил о планах продать в 2024 г. около 26 тыс. автомобилей "Москвич"

"КАМАЗ" заявил о планах продать в 2024 г. около 26 тыс. автомобилей "Москвич"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });