Костин допустил, что ЦБ РФ перейдет к снижению ключевой ставки в III квартале

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Банк России может перейти к снижению ключевой ставки в третьем квартале 2024 года, считает глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы считаем, что в третьем квартале (ЦБ снизит ставку - ИФ), наверно", - сообщил Костин журналистам в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

На заседании совета директоров в пятницу, 26 апреля, ЦБ оставит ставку неизменной, считает банкир.

"Пока не пора ли (снижать ставку - ИФ), но не снизит. Я думаю, что сейчас ЦБ, может, и правильно, что ставку оставит", - заявил Костин.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ДКП пройдет 26 апреля. Оно будет опорным, то есть пресс-релиз будет сопровождаться публикацией среднесрочного макроэкономического прогноза.