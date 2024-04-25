Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Костин допустил, что ЦБ РФ перейдет к снижению ключевой ставки в III квартале

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Банк России может перейти к снижению ключевой ставки в третьем квартале 2024 года, считает глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы считаем, что в третьем квартале (ЦБ снизит ставку - ИФ), наверно", - сообщил Костин журналистам в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

На заседании совета директоров в пятницу, 26 апреля, ЦБ оставит ставку неизменной, считает банкир.

"Пока не пора ли (снижать ставку - ИФ), но не снизит. Я думаю, что сейчас ЦБ, может, и правильно, что ставку оставит", - заявил Костин.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ДКП пройдет 26 апреля. Оно будет опорным, то есть пресс-релиз будет сопровождаться публикацией среднесрочного макроэкономического прогноза.

ВТБ Андрей Костин ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Приостановлены корпоративные права кипрской Zimber в "Аршановском разрезе"

Требование об обязательной продаже валютной выручки могут продлить сразу на год

Требование об обязательной продаже валютной выручки могут продлить сразу на год

"КАМАЗ" заявил о планах продать в 2024 г. около 26 тыс. автомобилей "Москвич"

"КАМАЗ" заявил о планах продать в 2024 г. около 26 тыс. автомобилей "Москвич"

Суд удовлетворил иск о приостановке корпоративных прав в российской "дочке" Х5

Суд удовлетворил иск о приостановке корпоративных прав в российской "дочке" Х5

Миноритарные акционеры СМЗ массово обжалуют изъятие акций в пользу РФ

ФАС начнет еще одну проверку Сбербанка на нарушение закона о рекламе

ФАС начнет еще одну проверку Сбербанка на нарушение закона о рекламе

ВТБ планирует повысить прогноз по чистой прибыли на 2024 год

Первый зампред ВТБ сравнил влияние ДКП на экономику РФ с "эффектом Джанибекова"

Годовая чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО снизилась в 2,8 раза до 0,68 млрд рублей

Годовая чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО снизилась в 2,8 раза до 0,68 млрд рублей

Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новостей о денежно-кредитной политике РФ

Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новостей о денежно-кредитной политике РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });