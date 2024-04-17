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Аналитики повысили прогнозы по ключевой ставке Банка России

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 14,9% с 14,5% в марте, на 2025 год - до 10,4% с 9,4%, на 2026 год - до 8,1% с 7,5%, показал ежемесячный опрос Банка России, проведенный 12-16 апреля.

Таким образом, экономисты ждут более осторожного и растянутого во времени смягчения денежно-кредитной политики.

Прогноз по росту ВВП России на 2024 год повышен до 2,1% с 1,8%. Прогноз по инфляции на этот год сохранился на уровне 5,2%.

Аналитики также повысили прогноз по росту ВВП на 2025 год до 1,7% с 1,5%, на 2026 год - до 1,6% с 1,5%.

Прогнозы по инфляции на 2025 и 2026 год остались неизменными - 4,1% и 4,0% соответственно.

Результаты опроса являются медианой прогнозов 26 экономистов из различных организаций, поясняет ЦБ. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина.

Аналитики прогнозируют среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 92,9 рубля (91,2 рубля в марте), в 2025 году - 95,9 рубля (93,8 рубля ранее), в 2026 году - 98 рублей (95 рублей ранее).

Оценка аналитиками нейтральной ключевой ставки в апреле не изменилась - 7% годовых (верхняя граница оценки ЦБ - 6-7%).

ЦБ РФ Банк России
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