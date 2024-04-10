Володин призвал не давить на ЦБ по поводу снижения ставки

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не давить на Банк России, добиваясь снижения ставки, так как принятие регулятором решения под давлением может привести к проблемам. Госдума 10 апреля рассматривает годовой отчет ЦБ.

"Мы с вами надеемся, что ставка будет снижаться. Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ - ИФ) слышит депутатов, понимает, что есть запрос общества, бизнеса, но при этом понимает свою ответственность, и это тоже важно, а если под давлением или исходя из конъюнктуры пойдут на поводу - может обернуться бедой. Правильно делает, что позицию обосновывает, отстаивает, но при этом слышит, и ее заместители слышат", - сказал Володин.

Ключевая ставка ЦБ с 18 декабря 2023 года составляет 16% годовых, она последовательно повышалась с 7,5% начиная с июля 2023 года.