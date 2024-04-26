Anglo American отклонила предложение горнодобывающей компании BHP о слиянии

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Anglo American Plc отклонила предложение BHP Group о слиянии, посчитав, что оно "существенно недооценивает" компанию и ее перспективы.

Это решение принято членами совета директоров единогласно, говорится в сообщении Anglo American для Лондонской фондовой биржи (LSE).

"Anglo American имеет хорошие возможности для создания существенной акционерной стоимости за счет своего портфеля высококачественных активов, хорошо согласующегося с энергопереходом и другими основными тенденциями спроса", - заявил председатель совета директоров компании Стюарт Чэмберс.

Накануне Anglo American подтвердила сообщения СМИ о том, что BHP направила ей предложение о слиянии путем обмена акций, отметив, что оно не является обязывающим и требует соблюдения ряда условий. В частности, оно предполагает распределение Anglo American принадлежащих ей акций Anglo American Platinum и Kumba Iron Ore в пользу своих акционеров.

Как сообщалось, BHP исходила в своем предложении из оценки стоимости Anglo American в $39 млрд.

По словам Чэмберса, поступившее предложение является "непривлекательным" и сопровождается высокой неопределенностью, а также риском относительно возможности закрытия сделки, который почти полностью будут нести Anglo American и ее акционеры.

В соответствии с законодательством, BHP должна до 22 мая включительно заявить либо о намерении подать официальное предложение Anglo American, либо о том, что она не намерена делать его.

Объединение BHP и Anglo American приведет к созданию компании, на долю которой будет приходиться примерно 10% мирового производства меди, отмечают аналитики.

Anglo American, основанная в 1917 году в Йоханнесбурге, является крупнейшим в мире производителем платины (через Anglo American Platinum, Amplats), а также входит в число лидеров по добыче алмазов (ей принадлежит De Beers), меди, никеля, железной руды, коксующегося и энергетического угля. Компания работает в странах Африки, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии.

BHP - крупнейшая горнодобывающая компания в мире, она занимает существенные позиции в сырьевом бизнесе, включая добычу энергетического и коксующегося угля, меди, железной руды, никеля и урана, а также работает в нефтегазовой отрасли.