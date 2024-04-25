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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

"Синара - транспортные машины" ушли в 2023 году в убыток по МСФО

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Холдинг "Синара - транспортные машины" (СТМ) в 2023 году получил чистый убыток по МСФО в размере 609 млн рублей против 654 млн рублей чистой прибыли годом ранее, сообщается в отчете предприятия.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, чистый убыток по итогам прошлого года обусловлен в основном двумя факторами.

"Первый - влияние высокой ключевой ставки ЦБ, благодаря чему существенно выросли финансовые расходы на обслуживание долга. Второй - в 2023 году компания снизила объем реализованной продукции, так как в силу глобальных внешних причин в это время СТМ были сконцентрированы на создании, сертификации и производстве новых видов железнодорожной техники, и в настоящее время производственные мощности компании работают с плановой загрузкой", - сказал собеседник агентства.

Выручка СТМ увеличилась на 12,3%, до 105,85 млрд рублей.

В частности, выручка от продажи локомотивов, железнодорожной техники и сопутствующих товаров выросла на 13,6%, до 66,9 млрд рублей, от предоставления услуг - на 2,5%, до 17,24 млрд рублей, от технического обслуживания локомотивов - на 34,9%, до 14,22 млрд рублей. При этом выручка от ремонта локомотивов сократилась на 20,8%, до 4,37 млрд рублей.

Показатель EBITDA в 2023 году увеличился на 42,8%, до 12,065 млрд рублей.

Кроме того, выросла и маржинальность по EBITDA - до 11,4%, добавил представитель пресс-службы СТМ. По итогам года соотношение чистый долг/EBITDA составляет 2,35х, что, по его словам, "является весьма комфортным для работы компании".

Ранее предприятие прогнозировало рост выручки по МСФО в 2024 году в 1,3 раза, до 140,8 млрд рублей, EBITDA - в 1,6 раза, до 19,4 млрд рублей.

Основные финпоказатели СТМ (в млн рублей):

2023 год 2022 год Динамика
Выручка 105 851 94 228 +12,3%
Себестоимость 89 363 80 019 +11,7%
Валовая прибыль 16 488 14 209 +16%
Результаты операционной деятельности 6 694 3 937 +1,7 раза
Прибыль (убыток) до налогообложения (512) 1 146
Чистая прибыль (убыток) (609) 654

СТМ - машиностроительный холдинг полного цикла, основанный в 2007 году. Компания объединяет 24 производственные площадки, а также более 80 сервисных центров. Входит в группу "Синара".

СТМ Синара
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