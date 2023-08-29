"Синара-ТМ" увеличила полугодовой чистый убыток по МСФО до 2,2 млрд рублей

Выручка холдинга сократилась на 5,2% - до 40,77 млрд рублей, себестоимость - на 0,7%, до 35,5 млрд рублей. В результате валовая прибыль снизилась почти на треть.

Показатель EBITDA уменьшился в 1,9 раза - до 2,376 млрд рублей.

В отчетном периоде несколько дочерних компаний вышли из состава СТМ. В апреле 2023 года группа продала материнской компании 100% доли участия в ООО "Синара - Городской рельсовый транспорт", ООО "Синара - Энергетические решения", ООО "Синара - ГМ".

Чистые идентифицируемые активы компаний на дату выбытия составили 283 млн рублей, сумма сделки - 12 млн рублей.

Основные финпоказатели СТМ (в млн рублей):

I полугодие 2023г I полугодие 2022г Динамика Выручка 40 772 42 993 -5,2% Себестоимость 35 504 35 754 -0,7% Валовая прибыль 5 268 7 239 -27,2% Результаты операционной деятельности 328 2 155 -6,6 раза Убыток до налогообложения (2 674) (262) +10,2 раза Чистый убыток (2 150) (496) +4,3 раза

"Синара - транспортные машины" - дивизиональный машиностроительный холдинг группы "Синара". Объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, обслуживает железнодорожные пути и инфраструктуру.