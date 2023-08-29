"Синара-ТМ" увеличила полугодовой чистый убыток по МСФО до 2,2 млрд рублей
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Группа "Синара - транспортные машины" ("Синара-ТМ", СТМ) в I полугодии 2023 года получила 2,15 млрд рублей чистого убытка по МСФО, увеличив его в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчетности компании.
Выручка холдинга сократилась на 5,2% - до 40,77 млрд рублей, себестоимость - на 0,7%, до 35,5 млрд рублей. В результате валовая прибыль снизилась почти на треть.
Показатель EBITDA уменьшился в 1,9 раза - до 2,376 млрд рублей.
В отчетном периоде несколько дочерних компаний вышли из состава СТМ. В апреле 2023 года группа продала материнской компании 100% доли участия в ООО "Синара - Городской рельсовый транспорт", ООО "Синара - Энергетические решения", ООО "Синара - ГМ".
Чистые идентифицируемые активы компаний на дату выбытия составили 283 млн рублей, сумма сделки - 12 млн рублей.
Основные финпоказатели СТМ (в млн рублей):
|I полугодие 2023г
|I полугодие 2022г
|Динамика
|Выручка
|40 772
|42 993
|-5,2%
|Себестоимость
|35 504
|35 754
|-0,7%
|Валовая прибыль
|5 268
|7 239
|-27,2%
|Результаты операционной деятельности
|328
|2 155
|-6,6 раза
|Убыток до налогообложения
|(2 674)
|(262)
|+10,2 раза
|Чистый убыток
|(2 150)
|(496)
|+4,3 раза
"Синара - транспортные машины" - дивизиональный машиностроительный холдинг группы "Синара". Объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, обслуживает железнодорожные пути и инфраструктуру.