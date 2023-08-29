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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

"Синара-ТМ" увеличила полугодовой чистый убыток по МСФО до 2,2 млрд рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Группа "Синара - транспортные машины" ("Синара-ТМ", СТМ) в I полугодии 2023 года получила 2,15 млрд рублей чистого убытка по МСФО, увеличив его в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчетности компании.

Выручка холдинга сократилась на 5,2% - до 40,77 млрд рублей, себестоимость - на 0,7%, до 35,5 млрд рублей. В результате валовая прибыль снизилась почти на треть.

Показатель EBITDA уменьшился в 1,9 раза - до 2,376 млрд рублей.

В отчетном периоде несколько дочерних компаний вышли из состава СТМ. В апреле 2023 года группа продала материнской компании 100% доли участия в ООО "Синара - Городской рельсовый транспорт", ООО "Синара - Энергетические решения", ООО "Синара - ГМ".

Чистые идентифицируемые активы компаний на дату выбытия составили 283 млн рублей, сумма сделки - 12 млн рублей.

Основные финпоказатели СТМ (в млн рублей):

I полугодие 2023г I полугодие 2022г Динамика
Выручка 40 772 42 993 -5,2%
Себестоимость 35 504 35 754 -0,7%
Валовая прибыль 5 268 7 239 -27,2%
Результаты операционной деятельности 328 2 155 -6,6 раза
Убыток до налогообложения (2 674) (262) +10,2 раза
Чистый убыток (2 150) (496) +4,3 раза

"Синара - транспортные машины" - дивизиональный машиностроительный холдинг группы "Синара". Объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, обслуживает железнодорожные пути и инфраструктуру.

Синара СТМ Синара-ТМ
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