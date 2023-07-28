"Синара-ТМ" переходит на практику долгосрочных контрактов с РЖД

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - АО "Синара - транспортные машины" ("Синара-ТМ", СТМ) начало масштабную работу по заключению долгосрочных контрактов на период пять и более лет и сейчас имеет твердый заказ на долгосрочную перспективу, сообщил "Интерфаксу" гендиректор АО "Группа Синара" Виктор Леш.

"В работу запущены несколько интересных проектов, которые в течение 8-10 лет сформируют весомый научно-технический задел по перспективным поставкам, контрактам, сервисным компетенциям. Долгосрочные контракты также позволят сбалансировать наши производственные мощности, наладить ритмичную работу с производителями комплектующих, а также инвестировать в новые продукты", - сказал он.

Леш отметил, что для СТМ остается приоритетным как крупный заказчик ОАО "РЖД", от которого холдинг получает твердые заказы. При этом СТМ планирует применять практику долгосрочных контрактов и при взаимодействии с другими компаниями.

"Сейчас все стараются захеджировать свои риски, связанные с увеличением стоимости, наличием технологических решений. Многие заказчики сегодня перестраивают свою систему закупок, и это должно нам помочь уже в ближайшей перспективе", - сказал гендиректор "Синары".

По информации Леша, с частными крупными компаниями у холдинга на текущий момент заключен ряд стратегических соглашений на общую сумму более 30 млрд рублей. По финансовым показателям - как РСБУ, так и МСФО - СТМ находится примерно на уровне прошлого года, отметил он.

"Синара - транспортные машины" - дивизиональный машиностроительный холдинг группы "Синара". Объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, обслуживает железнодорожные пути и инфраструктуру.