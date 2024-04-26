Инвесткомпания Elliott консолидировала долю в Anglo American на $1 млрд

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания Elliott Management консолидировала долю в горнодобывающей Anglo American на $1 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на информированный источник. По его словам, Elliott покупала акции Anglo American последние несколько месяцев.

Elliott известна как инвестор-активист, добивающийся преобразований в портфельных компаниях.

Аналитики еще в декабре прогнозировали появление инвестора-активиста в числе акционеров Anglo American, отмечает FT. В том месяце акции компании провели худшую сессию за 15 лет. На торгах в пятницу в Лондоне ее капитализация растет на 5,3%, до 34,24 млрд фунтов стерлингов ($42,82 млрд).

26 апреля Anglo American отклонила предложение австралийской BHP Group о слиянии, посчитав, что оно "существенно недооценивает" компанию и ее перспективы.

Как сообщалось, BHP исходила в своем предложении из оценки стоимости Anglo American в $39 млрд.

Anglo American, основанная в 1917 году в Йоханнесбурге, является крупнейшим в мире производителем платины (через Anglo American Platinum, Amplats), а также входит в число лидеров по добыче алмазов (ей принадлежит De Beers), меди, никеля, железной руды, коксующегося и энергетического угля. Компания работает в странах Африки, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии.