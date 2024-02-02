Electrolux удвоила чистый убыток в IV квартале

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Шведская Electrolux AB, один из крупнейших в мире производителей бытовой техники, увеличила чистый убыток более чем в два раза в четвертом квартале 2023 года и предупредила о неопределенности в плане будущих финансовых показателей.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре составил 4,11 млрд шведских крон ($396,5 млн) по сравнению с убытком в 1,92 млрд крон за аналогичный период предыдущего года. Опрошенные FactSet аналитики прогнозировали убыток в 2,9 млрд крон.

Скорректированный операционный убыток составил 724 млн крон против 612 млн крон годом ранее.

Квартальная выручка Electrolux сократилась на 0,4% до 35,64 млрд крон.

В 2023 году выручка компании практически не изменилась и составила 134,5 млрд крон, скорректированная операционная прибыль сократилась вдвое, до 414 млн крон.

Совет директоров Electrolux рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года.

"2023-й был еще одним сложным годом. Высокая инфляция, растущие процентные ставки и геополитическая напряженность продолжили оказывать давление на настроения потребителей, - заявил глава Electrolux Йонас Самуэльсон. - Негативный настрой покупателей, как ожидается, сохранится в начале 2024 года, и они будут выбирать более дешевые товары и откладывать покупки товаров, не являющихся первой необходимостью".

В то же время компания ожидает стабилизации спроса на основных рынках в дальнейшем на фоне ослабления инфляционного давления и снижения процентных ставок, при этом отмечает неопределенность в плане ставок фрахта в связи с ситуацией в Красном море.

Акции Electrolux дешевеют на 2,6% на торгах в Стокгольме в пятницу. За последние 12 месяцев капитализация компании снизилась на 28,4% до 26,6 млрд крон.