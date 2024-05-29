"Роснано" вновь предупредило о рисках банкротства

В АО ждут, что решения властей позволят банкротства избежать

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - АО "Роснано" вновь предупредило о риске возникновения признаков банкротства, если ему не будет предоставлено дополнительное финансирование для расчетов с кредиторами. Компания надеется, что решение правительства о выделении средств позволит ей продолжить деятельность.

Как говорится в отчете "Роснано", несмотря на то, что оборотные активы компании по состоянию на 31 декабря 2023 года существенно больше краткосрочных обязательств, "Роснано" предполагает, что в обозримом будущем обязательства, включая затраты на их обслуживание, могут не быть обеспечены активами в достаточной степени, в том числе в связи с неопределенностью прогнозов относительно сроков и (или) параметров их реализации.

"Исходя из оценки состояния ликвидности группы эмитента, в ближайшем будущем потребуется дополнительное финансирование со стороны акционера для обеспечения своевременного и полного выполнения эмитентом своих обязательств перед кредиторами", - говорится в отчете.

Сейчас "Роснано" находится в процессе обсуждения с правительством возможности предоставления допфинансирования, однако решения о возможности, объемах и сроках его предоставления пока не приняты. "Как следствие, на дату составления отчетности имеется существенная неопределенность относительно способности эмитента продолжать свою деятельность непрерывно", - говорится в отчете.

"В случае непринятия акционером АО "Роснано" решений о предоставлении (восстановлении) ликвидности для исполнения обязательств АО "Роснано" перед кредиторами, с учетом плановых сроков исполнения в 2024 году обязательств по выплате основного долга и начисленных процентов (купонов) по кредитам и облигационным займам, высока вероятность возникновения признаков банкротства эмитента", - предупреждает "Роснано".

При этом в случае получения финансирования в необходимом объеме компания будет в состоянии непрерывно продолжать свою деятельность, отмечается в отчете.

Как заявил "Интерфаксу" представитель компании, несмотря на то, что "Роснано" на протяжении последних 9 месяцев показывает стабильный рост и улучшает финансовые результаты, накопленный долг остается критическим фактором, оказывающим негативное влияние на общее финансовое состояние. "Его урегулирование - ключевое условие финансового оздоровления компании", - подчеркнул представитель "Роснано".

Он напомнил, что в результате переговоров с банками-кредиторами удалось достичь устраивающих все стороны договоренностей о досрочном исполнении обязательств с дисконтом. "Однако их реализация зависит от решений правительства РФ, которые до настоящего времени не приняты", - отметил он.

По его словам, в настоящее время представители акционера дорабатывают окончательные решения.

"Компания исходит из того, что в ближайшее время необходимые решения будут приняты, и исторический долг будет полностью урегулирован, что позволит "Роснано" продолжить деятельность в соответствии с утвержденной стратегией до 2030 года", - заключил представитель компании.

"Роснано" впервые предупредило о риске банкротства в октябре 2023 года. Компания заявляла о невозможности самостоятельно исполнить обязательства по долгам и необходимости предоставления госфинансирования.

В апреле компания сообщила, что согласовала с банками-кредиторами (Совкомбанком, Промсвязьбанком, а также банками "Санкт-Петербург", "Ак Барс" и "Россия") досрочное погашение долга с дисконтом в размере около 20%.

В 2023 году компания сократила долг на 28 млрд рублей - до 69 млрд рублей, причем основная часть оставшегося объема обеспечена госгарантиями. Из этого долга 48 млрд рублей приходится на банковские кредиты, говорил "Интерфаксу" в феврале управляющий финансовый директор АО "Роснано" Владислав Юнусов.