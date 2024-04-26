Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Глава TotalEnergies назвал последствия введения санкций против российского СПГ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Европейские политики понимают потенциальное влияние санкций на сжиженный природный газ (СПГ) из России и не хотят повторения до 2027 года газового кризиса 2022 года, заявил инвесторам глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ.

В случае введения санкций на российский СПГ цена на газ вырастет очень быстро, и в Европе понимают, что СПГ спасает газовый рынок Европы, считает он.

По его словам, с 2027 года на рынок выйдут существенные объемы СПГ с новых проектов.

TotalEnergies даже выиграет от введения санкций.

"Если Евросоюз введет санкции на "Ямал СПГ", цены на СПГ взлетят довольно быстро, и глобально наша компания получит выгоду от этого", - сказал топ-менеджер, отметив, что денежный поток, который компания получает от "Ямал СПГ ", "довольно ограничен", это "не миллиарды долларов".

"Мы не получаем дивиденды от "Ямал СПГ ", мы не можем вести СПГ-бизнес, потому что, хочу напомнить, что из-за риска санкций мы решили не хеджировать контракты с "Ямал СПГ" - в этом году мы продали этот СПГ в Европе по цене TTF, а покупаем его (у ""Ямал СПГ " - ИФ) с привязкой к Brent - то есть, это не очень выгодная операция", - сказал Пуяннэ.

"Если санкции будут введены, естественно, мы объявим форс-мажор по контрактам. У нас два контракта - один в Европу, который мы не сможем исполнить, второй - для Азии, его нужно посмотреть более пристально по условиям", - продолжил он.

"Но мое мнение, что европейские лидеры понимают, что безопасность поставок газа будет основываться на поставках СПГ, и они не хотят видеть повторения ценового кризиса в Европе до 2027 года. И как я понимаю, есть некоторые мысли (ввести санкции - ИФ) после 2027 года, но не раньше", - заметил глава TotalEnergies.

В настоящее время акционерами "Ямал СПГ" являются "НОВАТЭК" - 50,1%, французская Total - 20%, китайская CNPC - 20%, китайский Фонд Шелкового пути (SRF) - 9,9%.

Покупателями газа у "Ямал СПГ", который производит порядка 20 млн т СПГ в год, в рамках долгосрочных контрактов стали Total Gas&Power (4 млн т), испанская Naturgy (2,5 млн т), китайская CNPC (3 млн т), Gazprom Marketing&Trading (до 2,9 млн т) и Novatek Gas&Power (2,4 млн т).

Brent TTF TotalEnergies Евросоюз Патрик Пуяннэ Ямал СПГ СПГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Покупателем россыпных активов "Полюса" могла стать группа "Окто"

Набиуллина заявила, что пик перегрева экономики РФ пройден осенью

Набиуллина заявила, что пик перегрева экономики РФ пройден осенью

В совете Банка России звучали мнения в пользу повышения ставки

Курс евро опустился ниже 98 рублей впервые с 6 марта

Курс евро опустился ниже 98 рублей впервые с 6 марта

Нефть Brent подорожала до $89,6 за баррель

Нефть Brent подорожала до $89,6 за баррель

Суд утвердил мировое соглашение по делу о корпоративных правах в "Азбуке Вкуса"

ЦБ РФ с 1 июля ужесточит регулирование потребкредитов и автокредитов

WSJ сообщила о планах команды Трампа ослабить независимость ФРС

ЦБ усилил фразу о поддержании жестких денежно-кредитных условий

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });