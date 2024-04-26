Глава TotalEnergies назвал последствия введения санкций против российского СПГ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Европейские политики понимают потенциальное влияние санкций на сжиженный природный газ (СПГ) из России и не хотят повторения до 2027 года газового кризиса 2022 года, заявил инвесторам глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ.

В случае введения санкций на российский СПГ цена на газ вырастет очень быстро, и в Европе понимают, что СПГ спасает газовый рынок Европы, считает он.

По его словам, с 2027 года на рынок выйдут существенные объемы СПГ с новых проектов.

TotalEnergies даже выиграет от введения санкций.

"Если Евросоюз введет санкции на "Ямал СПГ", цены на СПГ взлетят довольно быстро, и глобально наша компания получит выгоду от этого", - сказал топ-менеджер, отметив, что денежный поток, который компания получает от "Ямал СПГ ", "довольно ограничен", это "не миллиарды долларов".

"Мы не получаем дивиденды от "Ямал СПГ ", мы не можем вести СПГ-бизнес, потому что, хочу напомнить, что из-за риска санкций мы решили не хеджировать контракты с "Ямал СПГ" - в этом году мы продали этот СПГ в Европе по цене TTF, а покупаем его (у ""Ямал СПГ " - ИФ) с привязкой к Brent - то есть, это не очень выгодная операция", - сказал Пуяннэ.

"Если санкции будут введены, естественно, мы объявим форс-мажор по контрактам. У нас два контракта - один в Европу, который мы не сможем исполнить, второй - для Азии, его нужно посмотреть более пристально по условиям", - продолжил он.

"Но мое мнение, что европейские лидеры понимают, что безопасность поставок газа будет основываться на поставках СПГ, и они не хотят видеть повторения ценового кризиса в Европе до 2027 года. И как я понимаю, есть некоторые мысли (ввести санкции - ИФ) после 2027 года, но не раньше", - заметил глава TotalEnergies.

В настоящее время акционерами "Ямал СПГ" являются "НОВАТЭК" - 50,1%, французская Total - 20%, китайская CNPC - 20%, китайский Фонд Шелкового пути (SRF) - 9,9%.

Покупателями газа у "Ямал СПГ", который производит порядка 20 млн т СПГ в год, в рамках долгосрочных контрактов стали Total Gas&Power (4 млн т), испанская Naturgy (2,5 млн т), китайская CNPC (3 млн т), Gazprom Marketing&Trading (до 2,9 млн т) и Novatek Gas&Power (2,4 млн т).