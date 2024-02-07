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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Глава TotalEnergies считает, что санкции затормозили 3-ю очередь "Арктик СПГ 2"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Запуск первой очереди завода "Арктик СПГ 2" в условиях санкций в отношении проекта является большим достижением "НОВАТЭКа", считает глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ. Вторую очередь также должны ввести, а третья, вероятно, находится "на паузе", заявил он на телеконференции для инвесторов.

Пуяннэ подчеркнул, что TotalEnergies отошла от участия в управлении проектом в связи с ограничительными мерами и поэтому не обладает всей полнотой информации.

"Проект продвигался, и поскольку ребята из "НОВАТЭКа" довольно поразительны, они смогли запустить первую очередь, несмотря на санкции. С точки зрения инжиниринга это довольно большое достижение", - сказал он.

"Больше не могу дать информации. Мы больше не в управлении, мы объявили форс-мажор по всему спектру. Мы в контакте с трейдинговой командой, но мы объявили форс-мажор", - сказал Пуяннэ, объяснив это риском подпадания "под любой вид вторичных санкций".

"Европа нуждается в 20 млн т СПГ с "Ямал СПГ", но добавить больше российского газа - политически сложно", - добавил он.

"Насколько я понимаю, они ("НОВАТЭК" - ИФ) хотят запустить вторую очередь, третья очередь, как я понимаю, приостановлена. Но что касается (возможного для поставок СПГ - ИФ) рынка, это не Европа, возможен только один рынок. Это больше не наш актив", - заключил глава Totalenergies.

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TotalEnergies Арктик СПГ 2 НОВАТЭК Патрик Пуяннэ Франция
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