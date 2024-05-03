BHP для покупки Anglo American потребуется согласие регулятора ЮАР

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Антимонопольный регулятор ЮАР предупредил, что BHP Group придется получить его одобрение на покупку Anglo American, если компании договорятся об этой сделке, пишет Financial Times.

На прошлой неделе Anglo American отклонила предложение BHP о слиянии, посчитав, что оно "существенно недооценивает" компанию и ее перспективы. BHP исходила в своем предложении из оценки стоимости Anglo American в $39 млрд.

Гендиректор BHP Майк Генри на этой неделе отправился в ЮАР, где Anglo American была основана в 1917 году, и где ей по-прежнему принадлежат крупные операции, в том числе, по добыче железной и марганцевой руды, платины и алмазов. Государство также является крупным акционером Anglo American.

Власти страны вряд ли будет препятствовать сделке, если ее одобрят акционеры, однако Комиссия по конкуренции ЮАР заявила, что будет в "обязательном порядке" рассматривать любую сделку, предусматривающую смену контроля над бизнесом Anglo American в ЮАР.

Регулятор обычно оценивает сделки, во-первых, с точки зрения влияния на конкуренцию в стране, и во-вторых, с точки зрения национальных интересов, то есть последствий для сектора, рабочих мест и местных сообществ, сообщил FT представитель Комиссии по конкуренции Сиябулела Макунга.

Он отметил, что пока не может сказать, какой именно будет роль регулятора, поскольку сделка на данный момент не заключена.

Предложение BHP, требующее от Anglo American выделения южноафриканских компаний Anglo American Platinum и Kumba Iron Ore, разозлило политиков в ЮАР, отмечает FT. Министр горнодобывающей промышленности страны Гведе Манташе на прошлой неделе заявил газете, что он лично против сделки.

Команде BHP во главе с Генри, прибывшей в ЮАР, пришлось оправдываться. Предложенная структура сделки "не отражает взгляд на Южную Африку как направление инвестиций", а скорее обусловлена "портфельными соображениями", заявили в компании.

В четверг Reuters сообщил со ссылкой на собственные источники, что Glencore Plc также изучает возможность подачи предложения о покупке Anglo American. Таким образом, компания может вступить в борьбу с BHP.