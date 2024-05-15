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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

Малый бизнес в I квартале заключил с крупными госкомпаниями контракты на 1,6 трлн рублей

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2024 года объем закупок крупнейших госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) составил 1,6 трлн рублей, что немногим больше аналогичного показателя 2023 года, сообщила "Корпорация МСП" (занимается, в частности, мониторингом закупок крупнейших госкомпаний у малого бизнеса).

"Малый и средний бизнес зарекомендовал себя надежным партнером для компаний с государственным участием в рамках закупочных процедур по 223-ФЗ (закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"), - сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников, слова которого приводятся в сообщении. - Это подтверждает возросший по сравнению с первым кварталом 2023 года объем закупок у МСП почти на 84 млрд рублей".

Руководитель "Корпорации МСП" Александр Исаевич отметил, что в отчетном периоде около 10 тысяч крупнейших госкомпаний заключили контракты с 89,5 тысячи субъектами МСП.

В материалах "Корпорации МСП" учитываются в том числе контракты российских госкомпаний, находящихся под санкциями и не публикующих информацию о своих закупках на сайте Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок. По оценке ряда участников рынка, под антироссийскими санкциями в настоящее время находится около 7 тысяч российских компаний, значительная часть которых - госкомпании.

Ранее Минфин сообщал, что объем закупок госкомпаний, не находящихся под санкциями, у субъектов МСП в I квартале 2024 года составил 616 млрд рублей, что на 36% меньше аналогичного показателя 2023 года.

Всего в I квартале госкомпании, не находящиеся под санкциями, заключили 409,8 тысячи договоров на 2,21 трлн рублей. То есть на долю субъектов МСП пришлось 27% от общего объема закупок госкомпаний, публикующих информацию о своих закупках на сайте ЕИС. По оценкам участников рынка, с учетом закупок подсанкционных госкомпаний общий объем закупок заказчиков по 223-ФЗ составляет по итогам I квартала порядка 4-5 трлн рублей.

По действующему законодательству, у госкомпаний на субъекты МСП должно приходиться не менее 25% от совокупного годового объема закупок. При этом 20% этого объема требуется выделить на спецторги (в них могут принимать участие только субъекты МСП). В 2022 году эти нормы были распространены на все госкомпании в России (около 20 тысяч юридических лиц), а не только на крупнейшие федеральные и региональные госкомпании, как это было ранее.

Александр Исаевич Максим Решетников Минфин Минэкономразвития МСП Корпорация МСП
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