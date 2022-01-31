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Российские авиакомпании вернутся к доковидной рентабельности не раньше 2025 года

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании вернутся к допандемийному уровню рентабельности пассажирских перевозок не ранее 2025 года, говорится в комментарии директора группы корпоративных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Александра Гущина.

По его словам, у перевозчиков растут все статьи расходов из-за инфляции, сильнее всего увеличиваются их затраты на топливо.

"Индекс цен топлива для реактивных двигателей в резервуарах ТЗК аэропортов Московского авиационного узла, рассчитываемый Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей, сейчас примерно на треть превышает средний показатель 2019 года. С учетом этого АКРА полагает, что восстановление рентабельности в сегменте пассажирских авиаперевозок до уровня, наблюдавшегося до начала пандемии, возможно не ранее 2025 года", - отмечает Гущин.

Пассажиропоток российских авиакомпаний может выйти на уровень 2019 года, когда было перевезено 128 млн человек, уже в 2022 году, полагает аналитик. Это может произойти даже несмотря на резкий рост в январе числа заболевших COVID-19 - но при условии, что в течение года не будет "длительных ограничений и иных значимых для отрасли шоков". В оптимистичном сценарии АКРА допускает прирост рынка в этом году на 5-10% к уровню 2019 года.

По оптимистичному сценарию достичь допандемийного уровня в 2022 году может и совокупная выручка авиаперевозчиков, прогнозирует Гущин. "Если же в текущем году будут введены новые ограничения на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки, а восстановление международных авиаперевозок затянется (или реализуются иные масштабные для отрасли риски), то совокупная выручка авиакомпаний может полностью восстановиться не ранее 2023-2024 годов", - отмечает эксперт. Темпы восстановления выручки, по его мнению, замедляет сохранение "довольно низких цен на авиабилеты", а также преобладание на рынке внутренних перевозок над более прибыльными международными.

По данным Росавиации, в 2021 году российские авиакомпании перевезли 111 млн пассажиров: это на 60% больше показателя 2020 года и на 13% меньше, чем в 2019-м. Пассажиропоток на внутренних линиях составил 87,5 млн человек (+56%, +20%), на международных - 23,5 млн человек (+80%, -57%).

По оценке Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), по итогам 2021 года общий операционный убыток пассажирских авиакомпаний составил 70-80 млрд рублей, годом ранее показатель был на уровне 197 млрд рублей, в 2019 году - 40 млрд рублей.

АКРА Московский авиаузел СПМТСБ коронавирус Росавиация АЭВТ

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