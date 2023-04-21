Общий убыток российских авиакомпаний от продаж в 2022 году составил 144 млрд рублей

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании закончили 2022 год с общим убытком от продаж в размере 144 млрд рублей, говорится в материалах Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Общие доходы перевозчиков, по предварительным данным АЭВТ, сократились на 13%, общие расходы - на 3% (показатели в абсолютном выражении не приводятся).

"В 2022 году, несмотря на существенные убытки от продаж, удалось обеспечить относительную финансово-экономическую устойчивость большинства авиакомпаний", - отмечается в материалах. Положительную роль в этом, по мнению АЭВТ, сыграли субсидии на внутренние перевозки и керосиновый демпфер.

По итогам 2021 года общий операционный убыток пассажирских авиакомпаний составил 78 млрд рублей, сообщала ранее АЭВТ, грузовые перевозчики при этом получили прибыль в размере 80,5 млрд рублей.

Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2023 году при сохранении существующих тенденций может восстановиться до уровня 2021 года, когда было перевезено 111 млн человек, считают в АЭВТ.

В сегменте грузовых перевозок сохранится дальнейшее снижение, в основном в авиасообщении со странами дальнего зарубежья, полагают в ассоциации.

В I квартале 2023 года российские авиакомпании увеличили пассажиропоток на 4,5% относительно января-марта прошлого года, до 20,7 млн человек, сообщали в Минтрансе. Текущий прогноз ведомства на весь 2023 год - 101,2 млн человек, что предполагает рост к предыдущему году на 6%.