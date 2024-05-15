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TotalEnergies продолжает изучать вопрос о переносе основного листинга в Нью-Йорк

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор TotalEnergies Патрик Пуяннэ вновь подтвердил, что компания изучает возможность переноса основного листинга в Нью-Йорк, сообщает MarketWatch.

"Это вопрос бизнеса, - сказал Пуяннэ в ходе Катарского экономического форума. - Мы видим, что у нас появляется все больше и больше американских акционеров".

"Сейчас мы можем предложить им только ADR, а мы хотим предлагать им акции", - добавил он.

Пуяннэ отметил, что американские энергетические гиганты имеют более высокую оценку.

При этом, по его словам, компания в любом случае намерена сохранить листинг и штаб-квартиру в Париже.

Возможность переноса основного листинга TotalEnergies в Штаты - это "технический вопрос, а не вопрос эмоций", сказал Пуяннэ.

13 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает против такого шага, и будет "очень удивлен", если это произойдет.

Ранее стало известно, что руководство Shell также рассматривало возможность переноса основного листинга компании из Лондона в Нью-Йорк.

TotalEnergies Shell Патрик Пуяннэ Нью-Йорк Эммануэль Макрон Франция США
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