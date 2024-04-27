Фондовые индексы США выросли вслед за техсектором

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу вслед за повышением акций технологических компаний, включая Alphabet и Microsoft.

В целом за минувшую неделю Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,5%. Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite прибавили соответственно 2,2% и 3,5%, что стало лучшим недельным повышением с ноября.

Расходы населения США в марте выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы - на 0,5%, сообщило в пятницу министерство торговли. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,6% и 0,5% соответственно, по данным Trading Economics.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в марте повысился на 0,3% и совпал с консенсус-прогнозом. В годовом выражении индикатор увеличился на 2,7%, сильнее ожидавшихся 2,6%.

Рост индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце остался на февральском уровне как в помесячном, так и в годовом выражении - 0,3% и 2,8% соответственно. Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Microsoft Corp. в третьем финквартале (январь-март) увеличила чистую прибыль на 20%, выручку - на 17%, при этом оба показателя оказались лучше ожиданий аналитиков. Котировки акций разработчика программного обеспечения выросли на 1,8%.

Alphabet Inc., холдинговая компания Google, повысила чистую прибыль и выручку в первом квартале сильнее прогнозов рынка и анонсировала первые в истории компании дивиденды. Бумаги компании взлетели на 10,2%.

Производитель потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. увеличил чистую прибыль в 1,8 раза в январе-марте, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания экспертов. Цена акций компании выросла на 1,9%.

Котировки акций Autoliv подскочили на 5,6%. Шведско-американский производитель систем безопасности для автомобилей в прошедшем квартале повысил чистую прибыль на 70%, лучше консенсус-прогноза.

Цена бумаг Chevron Corp. выросла на 0,4%. Нефтяная компания в январе-марте сократила чистую прибыль на 16%, но скорректированный показатель и выручка превзошли предположения экспертов.

В то же время котировки акций Intel Corp. рухнули на 9,2%. Один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов сократил чистый убыток и увеличил выручку в первом квартале, однако прогноз на текущий квартал разочаровал инвесторов.

Акции Exxon Mobil подешевели на 2,8%. Крупнейшая нефтегазовая компания США резко сократила чистую прибыль в первом квартале и снизила выручку на 4%, причем прибыль оказалась хуже ожиданий.

Стоимость Tesla снизилась на 1,1% на новости о том, что Национальное управление по безопасности дорожного движения США начало расследование относительно отзыва 2 млн электромобилей компании в декабре прошлого года.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 153,86 пункта (на 0,4%) и составил 38239,66 пункта. Лидерами подъема среди компонентов индекса стали акции Amazon.com Inc., подорожавшие на 3,4%.

Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 51,54 пункта (на 1,02%) - до 5099,96 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 316,14 пункта (на 2,03%) и достиг 15927,9 пункта.