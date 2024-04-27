ВТБ обзавелся "встречным" запретом на суд за рубежом в деле против JPMorgan

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил американскому JPMorgan Chase Bank инициировать и продолжать судебное разбирательство против ВТБ за пределами РФ в рамках дела на $439,5 млн, свидетельствуют материалы картотеки арбитражных дел.

ВТБ 17 апреля подал иск в суд к девяти структурам JPMorgan Chase & Co., включая российскую "дочку" - банк "Дж П Морган Банк Интернешнл". Одновременно российский банк направил ходатайство о наложении обеспечительных мер в пределах суммы иска, которое суд удовлетворил.

"В самые первые дни, когда банк ВТБ попал под санкции, JPMorgan в Нью-Йорке заблокировал $440 млн на нашем корреспондентском счете. Российская Федерация, как государственную позицию, признает эти санкции незаконными. Мы также считаем их незаконными и необоснованными. Поэтому логично оспаривание этой блокировки с нашей стороны доступным юридическим способом", - пояснял журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

На следующий день, 18 апреля, JPMorgan подал иск в суд в Нью-Йорке, требуя прекратить усилия ВТБ по взысканию $439,5 млн. В жалобе, поданной в федеральный суд Манхэттена, на которую ссылалось агентство Reuters, JPMorgan заявил, что иск ВТБ является "вопиющим нарушением" его соглашения о рассмотрении споров в Нью-Йорке. Крупнейший банк США заявил, что американское законодательство запрещает ему выплачивать $439,5 млн, и ВТБ в случае положительного решения российского суда попытается наложить арест на его активы за рубежом.

ВТБ в свою очередь подал в российский суд встречное ходатайство о запрете JPMorgan вести параллельный судебный процесс. "В обоснование заявления истец указывает, что непринятие указанных обеспечительных мер сделает нецелесообразным рассмотрение заявления ВТБ о запрете инициировать или продолжать разбирательство за пределами РФ, может сделать невозможным исполнение решения суда", - говорится в материалах суда.

Суд удовлетворил ходатайство ВТБ и принял решение до вступления в законную силу судебного акта, принятого по результатам рассмотрения заявления ВТБ, запретить JPMorgan Chase Bank инициировать и продолжать судебное разбирательство за пределами РФ. Кроме того, суд запретил JPMorgan инициировать разбирательства, прямо или косвенно связанные с фактом причинения вреда ВТБ в результате удержания, изъятия, блокировки денежных средств, в государственных и третейских судах и арбитражах, за рубежом. Американскому банку также нельзя подавать ходатайства и иски о запрете ВТБ инициировать судебные разбирательства против JPMorgan в государственных судах на территории РФ.

Российский суд обязал JPMorgan Chase Bank принять меры, направленные на приостановление разбирательства, инициированного в Федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка против ВТБ.