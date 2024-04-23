Суд принял обеспечительные меры по иску ВТБ к JP Morgan на $440 млн

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры по иску ВТБ к структурам американского банка JPMorgan на $439,5 млн, свидетельствует информация в картотеке арбитражных дел.

Содержание решения пока не раскрывается.

ВТБ 17 апреля подал иск в суд к девяти структурам JP Morgan Chase & Co., включая российскую "дочку" - банк "Дж П Морган Банк Интернешнл". Одновременно российский банк направил ходатайство об обеспечении заявления. Суть иска не раскрывалась, пресс-служба ВТБ отказалась от комментариев.

На следующий день, 18 апреля, JP Morgan подал иск в суд в Нью-Йорке, требуя прекратить усилия ВТБ по взысканию $439,5 млн со счета, который был заблокирован после введения санкций против российского госбанка. В жалобе, поданной в федеральный суд Манхэттена, на которую ссылалось агентство Reuters, JP Morgan заявил, что иск ВТБ является "вопиющим нарушением" его соглашения о рассмотрении споров в Нью-Йорке. Крупнейший банк США заявил, что американское законодательство запрещает ему выплачивать $439,5 млн, и ВТБ в случае положительного решения российского суда попытается наложить арест на его активы за рубежом.

Предварительное заседание по иску ВТБ назначено на 17 июля.