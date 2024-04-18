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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

ВТБ и JP Morgan обменялись исками в России и США

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ, у которого до введения санкций США был открыт корреспондентский счет в JP Morgan Chase, подал к нему иск в российский суд. Американский банк, в свою очередь, подал иск к ВТБ в суд США с требованием запретить судебный процесс в РФ.

ВТБ 17 апреля, согласно арбитражной картотеке, подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградский области к девяти структурам JP Morgan Chase, включая российскую "дочку" - банк "Дж П Морган Банк Интернешнл". Одновременно российский банк направил ходатайство об обеспечении заявления. Суть иска не раскрывается, пресс-служба ВТБ отказалась от комментариев.

На следующий день, 18 апреля, JPMorgan подал иск в суд в Нью-Йорке, требуя прекратить усилия ВТБ по взысканию $439,5 млн со счета, который был заблокирован после введения санкций против российского госбанка. В жалобе, поданной в федеральный суд Манхэттена, на которую ссылается агентство Reuters, JP Morgan заявил, что иск ВТБ является "вопиющим нарушением" его соглашения о рассмотрении споров в Нью-Йорке. Крупнейший банк США заявил, что американское законодательство запрещает ему выплачивать $439,5 млн, и ВТБ в случае положительного решения российского суда попытается наложить арест на его активы за рубежом.

JP Morgan ВТБ США
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