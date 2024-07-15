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"Мосбиржа" зарегистрировала программу облигаций Henderson на 20 млрд рублей

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ПАО "Эйч Эф Джи" (головная компания торговой марки ритейлера Henderson) серии 001Р объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщается в материалах биржи.

Программе присвоен регистрационный номер 4-03109-G-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до 10 лет.

В мае "Эксперт РА" присвоило ПАО "Эйч Эф Джи" рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций дочерней компании Henderson - ООО "Тами и ко" - на 900 млн рублей с учетом амортизации. Оферентом по выпуску выступает ПАО "Эйч Эф Джи".

Henderson - один из крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви в России (управляет 160 собственными салонами в 64 городах).

Мосбиржа Henderson
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