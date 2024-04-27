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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

"Сургутнефтегаз" сократил чистую прибыль по РСБУ в I квартале на 29,5%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ за I квартал 2024 года составила 268,545 млрд рублей, что на 29,5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в отчете компании.

Выручка компании выросла на 57% - до 649,722 млрд рублей, себестоимость - на 69%, до 489,9 млрд рублей, валовая прибыль - на 28%, до 159,821 млрд рублей, прибыль от продаж - на 39%, до 123,275 млрд рублей.

Проценты к получению выросли на 73% - до 90,798 млрд рублей. Прочие доходы снизились на 0,8% - до 449,767 млрд рублей, прочие расходы увеличились в 2,5 раза - до 342,619 млрд рублей.

Сургутнефтегаз
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