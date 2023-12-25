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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

"Кубышка" Сургутнефтегаза за III квартал могла вырасти до 5,8 трлн рублей

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - "Сургутнефтегаз" в отчете по российским стандартам (РСБУ) за 9 месяцев 2023 года (как и в отчете квартальной давности) частично закрыл статьи, позволяющие прямыми расчетами оценить величину ликвидных активов компании, которые принято называть "кубышкой".

По расчетам "Интерфакса", она могла приблизиться к 6 триллионам рублей.

Раскрытие

Показатель ликвидных активов включает сумму краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и долгосрочных депозитов. "Сургутнефтегаз" хранит накопления в валютных депозитах, его финансовые результаты напрямую зависят прежде всего от изменения курса рубля к доллару и переоценки долларовых депозитов в рублевом выражении.

Так, в представленном в понедельник отчете отсутствует строка "финансовые вложения, кроме инвестиций в организации и предоставленных займов" (1171), а значение статьи "финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)" (1240) не раскрыто в столбце отчетного периода.

Подсчеты

Однако значение строки 1240 - "финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)" восстанавливается вычитанием из суммы раздела "оборотные активы" - 1,61 трлн рублей.

Строка 1171 - "финансовые вложения, кроме инвестиций в организации и предоставленных займов" - ненамного (исторически порядка 100 млрд рублей) отличается от строки "доходные вложения в материальные ценности" (1170), значение которой (аналогичным способом) восстанавливается до 4,188 трлн рублей.

Значение строки 1250 "денежные средства и денежные эквиваленты" опубликовано - 116 млрд рублей.

Сумма этих значений складывается на уровне 5,8 трлн рублей.

По итогам 2022 года "кубышка" "Сургутнефтегаза" достигла 4,29 трлн рублей. В конце 2021 года ликвидные активы составляли 4,13 трлн рублей.

Сургутнефтегаз
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