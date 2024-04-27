"Деметра-Холдинг" приобрел IT-компанию

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - "Деметра-Холдинг" стал владельцем компании "Сиам консалтинг", работающей в сфере IT-технологий, сообщается в ЕГРЮЛ.

Компания зарегистрирована в августе 1999 года. Ее владельцами были физические лица.

Выручка компании в 2023 году составила 378,1 млн рублей против 357,7 млн рублей в 2022 году, чистая прибыль - 66,2 млн рублей против 38,5 млн рублей соответственно.

Как заявили "Интерфаксу" в "Деметра-Холдинге", приобретение компании позволит холдингу усилить собственную IT-экспертизу и активно развивать новые цифровые компетенции, в том числе по улучшению бизнес-процессов. "В рамках развития и расширения бизнеса "Деметра-Холдинга" вопрос цифровизации и улучшения бизнес-процессов приобретает все большую важность", - подчеркнули в холдинге.

"Деметра-Холдинг" объединяет активы в области экспортной логистики и торговли зерном. В его состав входят крупнейшие российские зерновые терминалы - Новороссийский зерновой терминал (100%), зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов ("НКХП", 35,36%) и другие активы.