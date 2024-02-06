"Деметра-Холдинг" создал микрокредитную компанию "Поле Инвест"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - "Деметра-Холдинг" создал микрокредитную компанию - ООО МКК "Поле Инвест".

Как сообщается в ЕГРЮЛ, новая компания на 100% принадлежит ООО "Сельскохозяйственная ЦЭС (цифровая экосистема)". Этой компанией владеет холдинг. Уставный капитал МКК "Поле Инвест" составляет 5 млн рублей.

"В ближайшее время мы планируем создать собственные финансовые продукты, что позволит качественно улучшить клиентский сервис. Это логичный шаг в развитии e-commerce площадки. Запуск ожидается в течение ближайших месяцев", - сообщил "Интерфаксу" генеральный директор маркетплейса "Поле.РФ" Евгений Белов.

"Деметра-Холдинг" объединяет активы в области экспортной логистики и торговли зерном. В его состав входят крупнейшие российские зерновые терминалы - Новороссийский зерновой терминал (100%), зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%) и Новороссийский комбинат хлебопродуктов (ПАО "НКХП", 35,36%). Холдингу принадлежат 50% минус 1 акция в АО "ОЗК", 100% железнодорожных операторов "Русагротранс", "ЛП Транс", "Грузовая компания" и "ТрансЛес", а также более 75% доли Smartseeds - ведущей цифровой платформы для перевозок зерна в России.

Компания владеет 100% акций крупного зернового трейдера "Деметра Трейдинг", а также Ипатовского комбината хлебопродуктов, Октябрьского, Чернышковского, Димитровградского и Дишнинского элеваторов.