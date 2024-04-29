ВС поддержал отказ взыскать с экс-руководителей банка "Югра" 21,5 млрд руб. убытков в пользу АСВ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ 26 апреля отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций, отказавших во взыскании в солидарном порядке с экс-руководителей банка "Югра", а также четырех компаний 21,5 млрд рублей убытков.

Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте, "в кассационной жалобе... агентство указало на нарушения в толковании и применении судами норм права. По результатам изучения материалов дела, принятых по делу судебных актов и доводов, содержащихся в кассационной жалобе, установлено, что ... основания для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании отсутствуют".

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 4 июля 2023 года подтвердил определение Арбитражного суда Москвы, который 13 марта отказал АСВ в солидарном взыскании с экс-руководителей банка "Югра" и четырех компаний 21,5 млрд рублей убытков. 8 ноября кассационный суд оставил отказ в силе.

Среди ответчиков - бывший основной совладелец банка Алексей Хотин, экс-председатель правления Дмитрий Шиляев, экс-глава совета директоров Александр Сучков, экс-президент Алексей Нефедов, еще четыре человека, а также АО "Комплексные инвестиции", ЗАО "НК Дулисьма", АО "Саратовнефтедобыча" и ООО "Восток бурение".

АСВ подало в Арбитражный суд Москвы заявление о солидарном взыскании с бывшего руководства банка "Югра" 21,5 млрд рублей убытков 17 июля 2020 года. В тот же день агентство подало заявление о принятии мер обеспечения, которое суд удовлетворил.

Как сообщалось, АСВ подало в суд ряд заявлений о взыскании с ранее контролировавших банк "Югра" лиц значительных сумм убытков. Ответчиками по этим искам, в том числе, названы Хотин, Шиляев, Сучков и Нефедов.

ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра" и мораторий на удовлетворение требований кредиторов с 10 июля 2017 года, а с 28 июля 2017 года отозвал у этой кредитной организации лицензию.

Крах банка, который на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам на сумму около 173 млрд рублей.

25 сентября 2018 года Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ РФ признал банк "Югра" банкротом, открыл в отношении него конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим АСВ. Вышестоящие судебные инстанции подтвердили это решение.

На дату признания банка банкротом его активы, по данным АСВ, составляли 34 млрд рублей, а обязательства - 194,87 млрд рублей. Представители собственников не соглашались с этими оценками. По их данным, на дату отзыва лицензии активы составляли 232,5 млрд рублей, обязательства - 196,5 млрд рублей.

В апреле 2019 года Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела о растрате 7,5 млрд рублей отправил Хотина, Шиляева и Нефедова под домашний арест. 13 октября 2020 года Мосгорсуд изменил Хотину, обвиняемому в особо крупных хищениях, меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий до 15 января 2021 года.

Аналогичные решение суд принял в отношении двоих других фигурантов дела - Шиляева и Нефедова.

В январе 2021 года Мосгорсуд продлил домашний арест Хотину до 18 марта, несколько смягчив условия содержания. В октябре 2023 года Хотин был отправлен в СИЗО.

Замоскворецкий суд Москвы 4 марта 2024 года назначил Хотину девять лет колонии общего режима по обвинению в растрате 23,6 млрд руб. кредитной организации.

Экс-президента банка Алексея Нефедова суд приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы, бывшему председателю правления "Югры" Дмитрия Шиляеву суд назначил восемь лет колонии общего режима. Директор филиала в Москве Нина Чернова получила шесть лет лишения свободы.

Также суд решил взыскать с подсудимых порядка 17 млрд 315 млн руб. по иску банка "Югра" в лице АСВ.

Все подсудимые признаны виновным в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

В уголовном деле идет речь о хищении в 2014-2017 годах 23,6 млрд руб. банка "Югра" путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям.

В производстве суда находится заявление Альфа-банка о банкротстве Хотина.