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АСВ хочет вступить в дело о банкротстве экс-владельца банка "Югра" Хотина

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) 3 июля 2024 года обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением о вступлении в дело о банкротстве бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина. Об этом сообщает сайт АСВ

Крах банка "Югра"

Агентство просит ввести в отношении него процедуру реализации имущества и включить в его реестр кредиторов задолженность перед банком в размере более 180 млрд рублей.

В документе отмечается, что в 2023 году суд по заявлению АСВ решил взыскать с Хотина и группы подконтрольных ему юридических лиц свыше 180 млрд рублей в пользу кредитной организации. Основанием для взыскания стали схемные операции по предоставлению банком кредитов техническим компаниям в интересах Хотина или перевода денежных средств на счета аффилированных с ним организаций.

Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 12 июля в рассмотрении заявления Альфа-банка о банкротстве Хотина.

В октябре 2023 года суд отправил Хотина в СИЗО. До того момента с весны 2019 года он находился под домашним арестом.

Замоскворецкий суд Москвы 4 марта 2024 года назначил Хотину девять лет колонии общего режима по обвинению в растрате 23,6 млрд рублей кредитной организации.

Банкротство банка "Югра" стало крупнейшим страховым случаем. АСВ выплатило около 172,9 млрд рублей страхового возмещения в адрес 217,3 тыс. вкладчиков кредитной организации.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Югра" в 2017 году в связи с тем, что "в деятельности кредитной организации неоднократно выявлялись операции, обладающие признаками вывода активов и качественных залогов".

Альфа-банк Арбитражный суд Москвы Банк России Югра АСВ Алексей Хотин
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