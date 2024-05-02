Квартальные продажи российской дорожно-строительной техники выросли на 9%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Продажи российской дорожно-строительной техники на внутреннем рынке в январе-марте 2024 года выросли в годовом выражении на 9,2%, до 18,8 млрд рублей, подсчитали в Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш).

Рост отгрузок в количественном выражении за I квартал зафиксирован у экскаваторов-погрузчиков (в 3,2 раза), кранов-трубоукладчиков (+23%), катков (+20%), бульдозеров (+13%) и кранов-манипуляторов (+3%). Сокращение продаж отмечено в сегменте экскаваторов (-71%), погрузчиков (-6%) и автогрейдеров (-1,4%).

За I квартал 2024 года отечественные производители, по подсчетам Росспецмаша, выпустили спецтехники на 20 млрд рублей (+1,4%). Статистика объединяет данные компаний, выпускающих 80% локально производимой дорожно-строительной техники.

"Основными проблемами для отрасли на сегодня являются агрессивный импорт, высокие ставки по коммерческим кредитам и лизингу, растущие издержки производства, обеспечение ключевыми компонентами, производство которых в России только развивается или не является достаточно масштабным", - отмечают в Росспецмаше.

Эксперты констатируют доминирование китайской импортной техники в ряде ключевых сегментов. Так, доля отечественных заводов на внутреннем рынке экскаваторов, дорожных катков, фронтальных и телескопических погрузчиков, по их оценкам, не превышает 10%.

"За счет эффекта масштаба производства, а также за счет государственной поддержки экспорта китайские производители предлагают потребителю более низкие цены. Зачастую их уровень находится на грани рентабельности или даже за её гранью", - заявляют в Росспецмаше.