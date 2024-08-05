Продажи российской дорожно-строительной техники в РФ в I полугодии выросли на 6%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Отгрузки дорожно-строительной техники российского производства на внутренний рынок РФ в I полугодии 2024 года выросли на 6% до 38,6 млрд рублей, подсчитали в Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш).

Таким образом, во II квартале рост продаж замедлился. Ранее в ассоциации сообщали, что за I квартал техники для дорстроя было реализовано на 18,8 млрд рублей (+9,2%).

По данным ассоциации, за 6 месяцев отгрузки телескопических погрузчиков выросли в 2,6 раза, экскаваторов-погрузчиков – на 91%, фронтальных погрузчиков – на 58%, гусеничных бульдозеров – на 25%. Поставки катков остались на уровне прошлого года.

Падение отгрузок в количественном выражении за тот же период зафиксировано в сегменте экскаваторов (-60%), автокранов (-22%), мини-погрузчиков (-14%), кранов-трубоукладчиков (-12%) и автогрейдеров (-2%).

"Особенно остро ситуация обстоит в таких сегментах, как экскаваторы, фронтальные погрузчики, асфальтоукладчики, где доля иностранных машин превышает 90%. Доминирующее положение по этим позициям занимает продукция китайских компаний. За счет эффекта масштаба производства, а также за счет государственной поддержки экспорта иностранные производители предлагают потребителю более низкие цены. Зачастую их уровень находится на грани рентабельности или даже за ее гранью", - отмечают в Росспецмаше.

Основными проблемами для отрасли эксперты ассоциации по-прежнему называет агрессивный импорт, высокую ставку ЦБ и растущие издержки производства.