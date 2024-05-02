ArcelorMittal увеличила в I квартале EBITDA на 35%, до $2 млрд

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - ArcelorMittal увеличила в I квартале 2024 года EBITDA на 35% по сравнению с IV кварталом, до $1,96 млрд.

Основной прирост EBITDA обеспечило улучшение результатов активов в Северной Америке, Бразилии, Европе и Индии.

Операционная прибыль в прошлом квартале составила $1 млрд по сравнению с убытком в $1,98 млрд в предыдущем периоде.

Чистая прибыль в январе-марте составила $938 млн против убытка почти в $3 млрд кварталом ранее.

Выручка увеличилась в прошлом квартале на 12% к IV кварталу, составив $16,28 млрд.

Capex ArcelorMittal в январе-марте в оборотный капитал составил $1,7 млрд. Ориентир capex на этот год - $4,5-5 млрд.

В первом квартале компания нарастила на 5% выпуск стали по сравнению с предыдущим кварталом, до 14,4 млн тонн. Отгрузка металла в прошлом квартале увеличилась на 1,5%, составив 13,5 млн тонн. Добыча компанией желруды за квартал выросла на 4,8% и оставила 6,5 млн тонн.

По прогнозам ArcelorMittal, мировое потребление стали за исключением Китая увеличится в 2024 году на 3-4%, при этом спрос в США повысится на 1,5-3,5%, в Европе - на 2-4%, Бразилии - на 0,5-2,5%, Индии - на 6,5-8,5%.