ArcelorMittal может закрыть подразделение в Великобритании

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - ArcelorMittal, вторая по величине сталелитейная компания мира, предупредила британские власти о возможном уходе из страны одного из своих главных подразделений, пишет Financial Times.

Об этом в письме министру жилищно-коммунального хозяйства Великобритании Майклу Гоуву написал управляющий директор ArcelorMittal Kent Wire Мэттью Брукс.

ArcelorMittal Kent Wire, поставляющая сталь для строительства, может покинуть рынок страны, если власти одобрят заявку компании Peel Waters на реконструкцию части Чатемского порта (Chatham Docks) в графстве Кент под жилую и коммерческую недвижимость. Местные власти должны рассмотреть заявку в среду. Брукс призывает Гоува вмешаться и обеспечить более тщательный анализ заявки.

В ArcelorMittal считают, что закрытие и последующая реконструкция части порта будут иметь "сейсмические неблагоприятные последствия" для британской экономики и ряда стратегически важных отраслей.

В случае одобрения заявки у ArcelorMittal, "к сожалению, не будет выбора, кроме как покинуть Чатемский порт и почти наверняка прекратить деятельность в Британии, учитывая отсутствие других подходящих объектов", говорится в письме.

Компания использует порт для отправки своей продукции. Операции компании на этом объекте обеспечивают порядка 30% поставок арматуры железобетонных конструкций в Британии, что делает его стратегически важным для экономики страны, отмечает Брукс.

ArcelorMittal поставляла материалы для таких крупных инфраструктурных проектов, как лондонская железная дорога Crossrail, высокоскоростная железная дорога HS1 и пятый терминал аэропорта "Хитроу".