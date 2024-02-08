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ArcelorMittal сократила в IV квартале EBITDA на 32%, в 2023 г. - почти вдвое

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - ArcelorMittal сократила в IV квартале 2023 года EBITDA на 32% по сравнению с III кварталом, до $1,27 млрд, говорится в сообщении компании. В прошлом году EBITDA упала до $7,6 млрд по сравнению с $14,2 млрд годом ранее.

Операционный убыток в прошлом квартале составил $1,9 млрд (операционная прибыль $1,2 млрд в III квартале). В 2023 году операционная прибыль составила $2,3 млрд по сравнению с $10,3 млрд годом ранее.

Чистый убыток в октябре-декабре 2023 года составил $2,97 млрд (чистая прибыль $929 млн в III квартале), в целом за прошлый год чистая прибыль понизилась до $919 млн по сравнению с $9,3 млрд в 2022 году.

Выручка сократилась в прошлом квартале на 12% к III кварталу, составив $14,6 млрд. За 2023 год выручка ArcelorMittal уменьшилась на 15%, до $68,3 млрд.

Падение годовых финрезультатов компания объясняет снижением цены реализации металла на 13,5%, расходом на обесценение и выбытием казахстанских предприятий.

Capex ArcelorMittal в 2023 году составил $4,6 млрд, что в рамках объявленного ранее ориентира. В 2024 году компания прогнозирует инвестиции в объеме $4,5-5 млрд.

В 2023 ArcelorMittal снизила на 1,5% выпуск стали, до 58,1 млн тонн.

Отгрузка металла в прошлом году упала на 0,5%, до 55,6 млн тонн.

Добыча компанией железной руды за год упала на 9%, до 26,4 млн тонн.

ArcelorMittal
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