Поиск

Mastercard увеличила чистую прибыль во II квартале на 15%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Американская Mastercard Inc., оператор одной из крупнейших в мире платежных систем, увеличила выручку во втором квартале 2024 года на 11%, чистую прибыль - на 15%, причем скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков.

В апреле-июне выручка компании составила $6,96 млрд против $6,27 млрд годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $6,85 млрд.

Чистая прибыль Mastercard во втором квартале составила $3,26 млрд, или $3,5 в расчете на акцию, по сравнению с $2,85 млрд, или $3 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $3,59 на акцию, превысив консенсус-прогноз аналитиков, находившийся на уровне $3,51 на акцию.

Общий объем платежей в местных валютах с использованием карт Mastercard по всему миру вырос в минувшем квартале на 9%, до $2,4 трлн, объем трансграничных сделок увеличился на 17%.

В прошедшем квартале Mastercard выкупила 5,8 млн собственных акций на общую сумму $2,6 млрд и выплатила дивиденды на общую сумму $615 млн.

Mastercard США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство продлило срок ИТ-ипотеки до 2030 года

Правительство продлило срок ИТ-ипотеки до 2030 года

Биржевые цены на топливо растут второй день подряд

Цена Brent взлетела до $80,75 за баррель на ближневосточных новостях

Samsung Electronics увеличила чистую прибыль во II квартале почти в шесть раз

Samsung Electronics увеличила чистую прибыль во II квартале почти в шесть раз

В Минэнерго заявили о принципиальном решении ограничить экспорт бензина в сентябре-октябре

В Минэнерго заявили о принципиальном решении ограничить экспорт бензина в сентябре-октябре
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });