Mastercard увеличила чистую прибыль во II квартале на 15%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Американская Mastercard Inc., оператор одной из крупнейших в мире платежных систем, увеличила выручку во втором квартале 2024 года на 11%, чистую прибыль - на 15%, причем скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков.

В апреле-июне выручка компании составила $6,96 млрд против $6,27 млрд годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $6,85 млрд.

Чистая прибыль Mastercard во втором квартале составила $3,26 млрд, или $3,5 в расчете на акцию, по сравнению с $2,85 млрд, или $3 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $3,59 на акцию, превысив консенсус-прогноз аналитиков, находившийся на уровне $3,51 на акцию.

Общий объем платежей в местных валютах с использованием карт Mastercard по всему миру вырос в минувшем квартале на 9%, до $2,4 трлн, объем трансграничных сделок увеличился на 17%.

В прошедшем квартале Mastercard выкупила 5,8 млн собственных акций на общую сумму $2,6 млрд и выплатила дивиденды на общую сумму $615 млн.