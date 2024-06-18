"Мостотрест" получил право построить ж/д обход в Крыму за 16 млрд рублей

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Мостотрест" получило право заключить контракт на строительство железнодорожного обхода Инкерманского Свято-Климентовского мужского монастыря в Крыму стоимостью 15,9 млрд рублей, говорится в материалах сайта госзакупок.

Заказчиком работ в рамках открытого конкурса выступило ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры" (Ространсмодернизация). "Мостотрест" стал единственным участником конкурсной процедуры, которую признали несостоявшейся, и получил возможность заключить договор.

По состоянию на начало 2021 года стоимость ж/д обхода Инкерманского монастыря оценивалась в 4 млрд руб. Предполагалось, что обход будет иметь протяженность 1,6 км и пройдет через Загайтанскую скалу и инкерманские каменоломни. Позже трассировка была изменена. В рамках нового проекта предусматривается переустройство действующего участка ж/д пути "Симферополь Грузовой" - "Инкерман-2" с выносом его на новую трассу. Данный вариант предполагает строительство дороги длиной почти 2 км вдоль русла реки Черной, из них около 900 метров придется на металлическую эстакаду на железобетонных опорах. Объект включен в госпрограмму социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Согласно материалам закупки, подрядчик должен будет выполнить проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на участке, в том числе обследовать и подготовить его к работам, подвести коммуникации, построить железную дорогу, сопутствующие объекты и сооружения. Также должно быть получено положительное заключение по итогам технологического и ценового аудита на откорректированную проектную документацию, разработку рабочей документации, закупку и поставку оборудования и материалов.

Срок выполнения работы ограничен мартом 2026 года. Проект будет выполнен в рамках первого этапа технического перевооружения Крымской железной дороги.

"Мостотрест" существенно сократил масштабы деятельности после реорганизации 2020 года. Из группы в ходе реорганизации были выделены основные производственные активы, впоследствии вошедшие в АО "Дороги и мосты", которое стало частью инфраструктурного холдинга "Нацпроектстрой", сформировав основу его дорожно-строительного дивизиона. Численность сотрудников "Мостотреста" в результате этих процедур упала с почти 16 тыс. до нынешних 400 человек. Оставаясь отдельной самостоятельной компанией, "Мостотрест" продолжает работу на рынке инфраструктурного строительства. За 2023 год "Мостотрест" получил 3,9 млрд руб. выручки (-20%) и прибыль более 1 млрд руб. (+28%) по МСФО.

Владельцем 97% акций "Мостотреста" на конец прошлого года оставался ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга.