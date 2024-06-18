Поиск

"Мостотрест" получил право построить ж/д обход в Крыму за 16 млрд рублей

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Мостотрест" получило право заключить контракт на строительство железнодорожного обхода Инкерманского Свято-Климентовского мужского монастыря в Крыму стоимостью 15,9 млрд рублей, говорится в материалах сайта госзакупок.

Заказчиком работ в рамках открытого конкурса выступило ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры" (Ространсмодернизация). "Мостотрест" стал единственным участником конкурсной процедуры, которую признали несостоявшейся, и получил возможность заключить договор.

По состоянию на начало 2021 года стоимость ж/д обхода Инкерманского монастыря оценивалась в 4 млрд руб. Предполагалось, что обход будет иметь протяженность 1,6 км и пройдет через Загайтанскую скалу и инкерманские каменоломни. Позже трассировка была изменена. В рамках нового проекта предусматривается переустройство действующего участка ж/д пути "Симферополь Грузовой" - "Инкерман-2" с выносом его на новую трассу. Данный вариант предполагает строительство дороги длиной почти 2 км вдоль русла реки Черной, из них около 900 метров придется на металлическую эстакаду на железобетонных опорах. Объект включен в госпрограмму социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Согласно материалам закупки, подрядчик должен будет выполнить проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на участке, в том числе обследовать и подготовить его к работам, подвести коммуникации, построить железную дорогу, сопутствующие объекты и сооружения. Также должно быть получено положительное заключение по итогам технологического и ценового аудита на откорректированную проектную документацию, разработку рабочей документации, закупку и поставку оборудования и материалов.

Срок выполнения работы ограничен мартом 2026 года. Проект будет выполнен в рамках первого этапа технического перевооружения Крымской железной дороги.

"Мостотрест" существенно сократил масштабы деятельности после реорганизации 2020 года. Из группы в ходе реорганизации были выделены основные производственные активы, впоследствии вошедшие в АО "Дороги и мосты", которое стало частью инфраструктурного холдинга "Нацпроектстрой", сформировав основу его дорожно-строительного дивизиона. Численность сотрудников "Мостотреста" в результате этих процедур упала с почти 16 тыс. до нынешних 400 человек. Оставаясь отдельной самостоятельной компанией, "Мостотрест" продолжает работу на рынке инфраструктурного строительства. За 2023 год "Мостотрест" получил 3,9 млрд руб. выручки (-20%) и прибыль более 1 млрд руб. (+28%) по МСФО.

Владельцем 97% акций "Мостотреста" на конец прошлого года оставался ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга.

Крым Мостотрест
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Подмосковье 20 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм

В Подмосковье 20 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм

Представитель генпрокурора заявил, что регионы не вправе произвольно усыплять бездомных животных

Представитель генпрокурора заявил, что регионы не вправе произвольно усыплять бездомных животных

Ростовские пожарные тушат резервуар с нефтепродуктами на 5 тыс. кв. м

В Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами

Путин заявил, что страна высоко ценит поддержку СВО со стороны Северной Кореи

Путин заявил, что страна высоко ценит поддержку СВО со стороны Северной Кореи

Шесть случаев подозрения на ботулизм зарегистрировано в Казани

Шесть случаев подозрения на ботулизм зарегистрировано в Казани

Что произошло за день: понедельник, 17 июня

Катастрофа "Боинга" под Донецком

МИД РФ заявил о прекращении участия России в разбирательстве о крушении MH17

Путин назначил новых заместителей министра обороны РФ. Обобщение

Четыре человека госпитализированы в Нижнем Новгороде с признаками ботулизма

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });