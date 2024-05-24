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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:26

Нелегальные сигареты лишили российский бюджет 130 млрд рублей в 2023 году

Доля нелегального оборота табачных изделий выросла до 13,4%

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Потери российского бюджета от нелегальных сигарет в 2023 году составили 130 млрд рублей, говорится в экспертных материалах по вопросам контрабанды табачной продукции, с которыми ознакомился "Интерфакс".

По данным директора АНО "Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции" (АНО "ННЦК") Ирины Бушиной, доля нелегального оборота табачных изделий в 2023 году достигла 13,4% против 12,9% в 2022 году.

Наибольший вклад в незаконный оборот вносят сигареты, нелегально ввезенные в Россию из стран ЕАЭС. Из них 84,5% приходится на сигареты белорусского происхождения, 13,6% - на Армению, 1,8% - на Казахстан, 0,1% - на Киргизию.

По данным директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислава Заславского, объем потребления нелегальной продукции вырос с 954 млн пачек в 2022 году до 1,1 млрд пачек в прошлом году. При этом снижаются объемы изъятий нелегальной табачной продукции правоохранительными органами. Так, в 2023 году было изъято 676 млн сигарет, что на 32% меньше, чем в 2022 году, когда было изъято более 1 млрд штук.

Включение с 1 апреля этого года табачной продукции в перечень стратегически важных товаров и ресурсов позволяет усилить борьбу против контрабанды. По данным замначальника главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России Андрея Майорова, с апреля таможенные органы уже возбудили 11 уголовных дел по незаконному обороту табачной продукции. Это соответствует показателю за весь 2023 год.

Как считает начальник управления разрешительной и контрольной деятельности в сфере табачного рынка Росалкогольтабакконтроля Тимур Татаринцев, инструментами для борьбы с нелегальной табачной продукцией, в том числе с контрабандой, станут и полученные службой с марта этого года полномочия по организации контрольно-надзорных мероприятий. Легализации рынка также способствуют лицензирование, регистрация оборудования, контроль учета, маркировка.

Татаринцев обратил внимание на эффективность использования Государственной информационной системы мониторинга оборота товаров (ГИС МТ) в работе ведомства, отметив, что из системы видно, что легальный импорт табачных и никотинсодержащей продукции увеличивается. По его мнению, это косвенно свидетельствует о том, что "нелегальный ввоз можно считать стремящимся к снижению".

По мнению экспертов рынка, необходимым инструментом для предотвращения нелегальных перетоков из стран ЕАЭС является использование навигационных пломб при транспортировке табачной продукции на территории Союза. Начальник отдела таможенных операций и таможенного контроля департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Анна Рабушко отметила, что, несмотря на то что ратификация Соглашения о применении навигационных пломб в ЕАЭС состоялась еще в прошлом году, техническая готовность стран на сегодняшний день разная. При этом Россия и Белоруссия полностью готовы к применению навигационных пломб и начало реализации соглашения возможно ближе к концу года.

Белоруссия ЕАЭС Минпромторг ФТС ННЦК Росалкогольтабакконтроль
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