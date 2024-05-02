Правительство вывело золото из-под действия "курсовой" пошлины

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Правительство вывело золото из-под действия "курсовой" экспортной пошлины. Соответствующее постановление было подписано 25 апреля.

На золотосодержащие концентраты пошлина продолжает действовать.

Пошлина отменяется на фоне вступления в силу закона о дополнительном коэффициенте к НДПИ на золото ("нашлепка", 78 тыс. рублей на 1 кг добытого золота), который позволяет гарантированно собрать в бюджет 15 млрд рублей вне связи с объемом экспорта золота.

Постановление вступило в силу со дня официального опубликования.

Пошлину планировалось отменить с 1 июня, параллельно с введением "нашлепки", рассказывал журналистам в конце апреля заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. Такой маневр снизит экономическую мотивацию недобросовестных экспортеров, которые вывозят золото как физлица в обход пошлины, пояснял он.