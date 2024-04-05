Госдума предлагает "нашлепку" к НДПИ на золото, что даст бюджету РФ 15 млрд руб.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в пятницу одобрил поправку в Налоговый кодекс (НК), по которой с 1 июня по 31 декабря 2024 г. включительно вводится дополнительный коэффициент при добыче золота к НДПИ в размере 78 тыс. руб. за 1 кг, это сделано для компенсации бюджету РФ выпадающих доходов от упавшего экспорта.

"Дело в том, что после того, как ввели экспортные пошлины на золото, экспорт золота обнулился в прямом смысле этого слова, поскольку, как вы знаете, мы в позапрошлом году приняли изменение, и у нас без НДС теперь банки могут продавать физлицам золото, то соответственно, резко стали давать небольшие дисконты к цене на золото на внутреннем рынке из-за пошлины, из-за этого физлица стали раскупать через банки золото, и у нас практически остановился экспорт золота, он прекратился", - сказал в ходе заседания комитета замглавы Минфина Алексей Сазанов.

По его словам, по поручению премьер-министра Михаила Мишустина было проведено совещание у главы Минфина Антона Силуанова вместе с представителями крупнейших золотодобытчиков, где было выработано компромиссное решение. "Мы все равно от них ждем денег, поступления нам нужны, договорились, что до конца года 15 млрд рублей они нам заплатят. Для того, чтобы эти поступления были при отсутствии экспорта, было принято решение повысить НДПИ, введена соответственно "нашлепка" гарантированная, фиксированная, чтобы собрать 15 млрд руб. и не привязываться к объемам экспорта. Это сделано в привязке к объемам добычи в размере 78 тыс. руб. на 1 кг, либо 78 млн руб. на одну тонну добытого золота", - сказал Сазанов.