Минфин РФ отказывается от идеи ограничить экспорт золота физлицами

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ с вводом дополнительного коэффициента к НДПИ на золото, так называемой "нашлепки", и отмены "курсовой" пошлины для золотодобытчиков отказывается от идеи ограничить экспорт золота физлицами, но видит необходимость ужесточить надзор, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Пошлину планируется отменить с 1 июня, параллельно с введением "нашлепки", отметил Моисеев. Это снизит экономическую мотивацию недобросовестных экспортеров, так называемых "осликов", которые вывозят золото как физлица в обход пошлины, и снимет необходимость вводить "драконовские меры".

"Но если люди будут продолжать такое делать (вывозить золото неправдоподобно большими объемами - ИФ), то, видимо, у них есть какие-то другие причины, например, вывод капитала или оплата чего-то совсем уж нелегального, я не знаю, наркотрафик, что угодно, - полагает Моисеев. - Поэтому мы сейчас будем принимать меры по ужесточению надзора. Разработали целый ряд мер, которые согласовали с коллегами из правоохранительных органов и с нашими коллегами по правительству".

В частности, предлагается расширить перечень информации, которая будет поступать в ГИИС ДМДК, чтобы "вылавливать" людей, которые покупают золото в нескольких банках. Также Минфин видит необходимость усилить физический госконтроль "на основных тропах" (в аэропортах), отметил Моисеев. "Госконтроль, который с полным на то основанием будет проверять, откуда взялось золото, что это за золото и так далее, - пояснил он. - Если человек купил на честно заработанные деньги этот слиточек и хочет вывезти - его право, но он должен это все показать".