ИТ-компании должны до 1 июня подать заявление на подтверждение госаккредитации

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Аккредитованные российские ИТ-компании должны до 1 июня подать заявление на подтверждение государственной аккредитации, говорится в сообщении Минцифры РФ.

Ежегодное подтверждение госаккредитации предусмотрено постановлением правительства № 1729, утвержденным в сентябре 2022 года.

Подать заявление на подтверждение аккредитации компании смогут на портале госуслуг с 8 мая, уточняет Минцифры. В заявлении необходимо указать информацию о доле доходов от деятельности в области ИТ, ссылку на официальный сайт организации, для правообладателей ПО - наименование и номер продукта в реестре российского ПО и доход от его реализации.

Кроме того, для подтверждения аккредитации ИТ-компаниям необходимо проверить актуальность согласия на раскрытие налоговой тайны или подать такое согласие, проверить, что уровень средней зарплаты в компании не ниже, чем по стране или региону, в котором она зарегистрирована, а также актуализировать информацию об ИТ-деятельности на сайте организации.

Подача заявления не требуется ИТ-компаниям, созданным в 2024 году; подавшим заявление и получившим государственную аккредитацию после 25 апреля текущего года; применяющим пониженные тарифы страховых взносов в I квартале 2024 года.

Правообладатели продуктов из реестра российского ПО могут не подтверждать соответствие критерию по уровню заработной платы.

"Все аккредитованные ИТ-компании, в том числе получатели льгот, должны подать в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну. В противном случае они лишатся аккредитации", - подчеркивает Минцифры.

В октябре 2022 года правительство утвердило новый порядок госаккредитации ИТ-компаний. Главным условием стала доля выручки от деятельности в ИТ-сфере - не менее 30%, требования по средней зарплате сотрудников (должна быть не ниже средней по стране или региону для больших компаний). Также необходимым является наличие профильного IT-ОКВЭД в качестве основного.

Аккредитованные компании могут претендовать на меры господдержки.