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Российским IT-компаниям напомнили о подаче заявок на подтверждение госаккредитации до июня

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Аккредитованные российские IT-компании должны до 1 июня подать заявление на подтверждение аккредитации, сообщило Минцифры.

С 7 мая на портале госуслуг открыта форма для подачи заявления на подтверждение IT-аккредитации.

Ежегодное подтверждение госаккредитации предусмотрено постановлением правительства № 1729 от сентября 2022 года.

В заявлении компании должны указать долю доходов от IT-деятельности (она должна составлять более 30%), ссылку на официальный сайт компании, правообладатели ПО - наименование и номер продукта в реестре российского ПО, а также доход от его реализации.

Также компании необходимо подать в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны. "Отсутствие согласия приведет к лишению аккредитации. Даже если организация не обязана подавать заявление на проверку аккредитации, все равно необходимо отправить согласие на раскрытие налоговой тайны", - предупреждает Минцифры.

Не должны подавать заявление на подтверждение аккредитации компании, зарегистрированные в 2025 году; организации, подавшие заявление и получившие аккредитацию после 25 апреля 2025 года; компании, использующие пониженные тарифы страховых взносов в I квартале 2025 года. Кроме того, правообладатели продуктов из реестра российского ПО не обязаны подтверждать уровень заработной платы сотрудников.

Проверка заявлений будет завершена 1 июля, министерство направит итоговое решение до 21 июля.

В соответствии с порядокм госаккредитации IT-компаний, главным условием для ее получения является доля выручки от деятельности в IT-сфере - не менее 30%, требования по средней зарплате сотрудников (должна быть не ниже средней по стране или региону для больших компаний). Также необходимым является наличие профильного IT-ОКВЭД в качестве основного.

Аккредитованные компании могут претендовать на меры господдержки.

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