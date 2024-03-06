ИТ-компании с иностранным контролем не смогут получать аккредитацию Минцифры

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства, вносящий изменения в правила аккредитации ИТ-компаний, говорится в сообщении министерства.

В частности, проектом планируется ввести критерий проверки на наличие иностранного участия в компании: доля иностранных лиц в капитале ИТ-компании, претендующей на получение аккредитации, не должна составлять более 50%. Это изменение, как предполагается, вступит в силу с 1 августа 2025 года.

Кроме того, Минцифры предлагает для малых технологических компаний, созданных менее 3 лет назад, отменить критерий по проверке доли дохода от ИТ-деятельности.

Согласно проекту, компания, получившая аккредитацию в год своего создания, сможет в этот год не проходить плановую процедуру подтверждения.

Также проект предусматривает, что ИT-компании из новых регионов смогут получить аккредитацию независимо от среднемесячного размера выплат сотрудникам. Эта льгота, как предполагается, будет действовать до 1 июля 2025 года.

Согласно проекту, заявления на ежегодную процедуру подтверждения аккредитации будут приниматься только в электронном виде через Госуслуги. Кроме того, в рамках процедуры подтверждения аккредитации проверка по уровню заработной платы будет проводиться в отношении двух кварталов вместо пяти.

Аккредитация российских IT-компаний осуществляется Минцифры РФ. Компании, получившие аккредитацию, могут претендовать на получение мер господдержки (пониженная ставка страховых взносов, налоговые льготы, льготные кредиты, освобождение от проверок и т.д.). Подтверждением наличия у IT-компании госаккредитации является запись в реестре аккредитованных ИТ-компаний. Согласно действующим правилам, аккредитацию могут получить компании, имеющие профильный IT-ОКВЭД в качестве основного; доля выручки компании от деятельности в IT-сфере должна быть не менее 30%; средняя заработная плата работников должна быть не менее средней по стране или субъекту, в котором зарегистрирована организация. Также предусмотрен упрощенный порядок получения госаккредитации и отдельный порядок для стартапов.