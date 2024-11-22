Компания "АФГ Националь" перешла под прямое управление агрохолдинга "Просторы"

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Компания "АФГ Националь", один из ведущих производителей круп в РФ, перешла под прямое управление агрохолдинга "Просторы", сообщается в ЕГРЮЛ.

Ранее управление осуществлялось через ООО "Инвестком", в котором "Просторам" принадлежит 99%.

Совладельцем "Инвесткома" через ООО "УК Националь" является Иван Юзефович – партнер сооснователя УГМК Искандара Махмудова по бизнесу. Он же значился руководителем "АФГ Националь" до перехода под управление агрохолдинга.

"Просторы" также владеют компанией "Косминвест", которую контролировал Махмудов.

В этом году активы холдинга существенно пополнились. "АФГ Националь" купила у бизнесмена Сергея Ниценко одного из ведущих производителей мраморной говядины – "Заречное" и животноводческое ООО "Ангус-Агро". Компания "Косминвест", которая в последние годы также активно развивает аграрный бизнес, в начале июля приобрела зерновой терминал и два сельхозпредприятия в Ставропольском крае.

В августе этого года холдинг "Просторы" стал владельцем двух хозяйств в Ростовской области – ООО "Дон Агро" (99,99%), которое принадлежало бывшему топ-менеджеру группы МДМ и экс-депутату Госдумы Евгению Туголукову, а также "Дон Мучнов" (90%). "Дон Агро" выращивает зерновые культуры, в том числе пшеницу, ячмень, подсолнечник и нут. "Дон Мучнов" занимается производством муки и крупы.

Владельцы холдинга "Просторы" (ранее - "Русагроэко", зарегистрирован в январе 2022 года) не раскрываются. Как писал "Коммерсантъ", он действует в интересах структур Махмудова. На его базе будет создан вертикально интегрированный холдинг, в который войдут связанные с бизнесменом сельскохозяйственные активы.

Управляющий директор BEFL Владислав Новоселов предполагает, что площадь пахотных земель "Просторов" после объединения активов достигнет 400-450 тыс. га. Их стоимость может составить около 45-50 млрд рублей. "Просторы" войдут во вторую пятерку крупнейших землевладельцев РФ, считает он.