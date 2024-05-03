"Красное Сормово" сменило врио гендиректора спустя две недели после назначения

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) принял решение досрочно прекратить полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора Олега Тюкаева, говорится в сообщении предприятия.

Врио гендиректора с 3 мая избран Борис Петров, занимавший должность заместителя генерального директора по безопасности.

Как сообщалось, в апреле этого года совет директоров компании решил досрочно прекратить полномочия генерального директора Михаила Першина, возглавлявшего верфь с 2018 года, "в связи с личным заявлением о расторжении трудового договора". Со ссылкой на источник, близкий к судостроительной отрасли, сообщалось, что причиной прекращения полномочий стали "расхождения во взглядах" на эффективность работы судоверфи у Першина и новой команды ОСК.

Врио гендиректора тогда был назначен Олег Тюкаев, занимавший должность заместителя генерального директора по производству.

"Красное Сормово" является одним из ведущих судостроительных и машиностроительных предприятий России, выпускает, в том числе, речные суда и суда типа "река-море", оборудование для буровых установок.