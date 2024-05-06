Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Последний глава Credit Suisse вскоре покинет UBS

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Последний главный исполнительный директор швейцарского Credit Suisse Ульрих Кёрнер в ближайшие недели покинет поглотивший этот банк UBS, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

ЭкономикаUBS хочет покрыть потери в результате поглощения Credit Suisse, не прибегая к госпомощиЧитать подробнее

По их словам, руководство UBS работает над тем, чтобы завершить объединение юридических лиц двух банков до конца мая. В результате будет упразднено правление Credit Suisse, а вместе с ним и должность CEO.

Кёрнер сохранил за собой пост главы Credit Suisse после поглощения банка. Он хотел уйти c этого поста раньше, но его уговорили дождаться завершения объединения холдинговых компаний банков.

Уход Кёрнера и упразднение холдинговой компании Credit Suisse станут последней главой в 168-летней истории банка, сыгравшего важнейшую роль в финансировании индустриализации швейцарской экономики и железных дорог, отмечает FT.

Согласно плану интеграции, изложенному в феврале главой UBS Серджио Эрмотти, холдинговые структуры двух банков объединятся во втором полугодии, а клиентов Credit Suisse продолжат переводить в UBS и в следующем году.

Последний этап интеграции - объединение IT-систем - будет продолжаться и в 2026 году.

По завершении объединения юридических лиц UBS планирует расширить программу сокращения персонала. Он рассчитывает, что к концу процесса интеграции его штат будет насчитывать 85 тысяч человек, по данным осведомленных источников.

В прошлом году объединенный штат UBS насчитывал 120 тысяч человек. Руководство банка отмечало, что он уменьшится не только в результате сокращений, но и в результате естественного оттока персонала.

Credit Suisse UBS Серджио Эрмотти Ульрих Кернер Швейцария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс доллара опустился ниже 91 руб. впервые с 12 марта

Ответчики предложили передать в арбитраж дело об обращении "Макфы" в доход РФ

Ответчики предложили передать в арбитраж дело об обращении "Макфы" в доход РФ

Tesla обновила заднеприводную версию кроссовера Model Y

Tesla обновила заднеприводную версию кроссовера Model Y

Paramount согласилась начать переговоры с Sony Pictures и Apollo

Paramount согласилась начать переговоры с Sony Pictures и Apollo

Нефть Brent подорожала до $83,25 за баррель

В Турции готовы экспортировать избыточные объемы газа из РФ и Азербайджана

В Турции готовы экспортировать избыточные объемы газа из РФ и Азербайджана
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });