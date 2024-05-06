Последний глава Credit Suisse вскоре покинет UBS

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Последний главный исполнительный директор швейцарского Credit Suisse Ульрих Кёрнер в ближайшие недели покинет поглотивший этот банк UBS, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По их словам, руководство UBS работает над тем, чтобы завершить объединение юридических лиц двух банков до конца мая. В результате будет упразднено правление Credit Suisse, а вместе с ним и должность CEO.

Кёрнер сохранил за собой пост главы Credit Suisse после поглощения банка. Он хотел уйти c этого поста раньше, но его уговорили дождаться завершения объединения холдинговых компаний банков.

Уход Кёрнера и упразднение холдинговой компании Credit Suisse станут последней главой в 168-летней истории банка, сыгравшего важнейшую роль в финансировании индустриализации швейцарской экономики и железных дорог, отмечает FT.

Согласно плану интеграции, изложенному в феврале главой UBS Серджио Эрмотти, холдинговые структуры двух банков объединятся во втором полугодии, а клиентов Credit Suisse продолжат переводить в UBS и в следующем году.

Последний этап интеграции - объединение IT-систем - будет продолжаться и в 2026 году.

По завершении объединения юридических лиц UBS планирует расширить программу сокращения персонала. Он рассчитывает, что к концу процесса интеграции его штат будет насчитывать 85 тысяч человек, по данным осведомленных источников.

В прошлом году объединенный штат UBS насчитывал 120 тысяч человек. Руководство банка отмечало, что он уменьшится не только в результате сокращений, но и в результате естественного оттока персонала.