UBS скорректировал данные о прибыли за 2023 год, ухудшив оценку активов Credit Suisse

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - UBS Group AG скорректировал показатель чистой прибыли за 2023 год в связи с пересмотром стоимости активов Credit Suisse на момент покупки банка.

Как говорится в отчете UBS, оценка стоимости активов понижена на $1,2 млрд. В связи с этим сумма отрицательного гудвилла (гудвилл – нематериальный актив компании, отражающий ее деловую репутацию), зафиксированного в связи с приобретением Credit Suisse, составила $27,7 млрд. Изначально сообщалось, что отрицательный гудвилл, возникший в связи с тем, что стоимость приобретенных активов превысила цену сделки, составил $28,925 млрд.

Отрицательный гудвилл отражен в качестве дохода в годовом отчете UBS.

Швейцарский банк пересмотрел сумму чистой прибыли за 2023 год до $27,8 млрд с $29 млрд, прибыли в расчете на акцию – до $8,45 с $8,81.

Кроме того, пересмотрен с понижением показатель достаточности капитала первого уровня (CET1) на конец прошлого года – до 14,4% с 14,5%.

Акции UBS теряют в цене 1,5% в ходе торгов в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 46%.